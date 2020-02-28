Kıbrıs

ZAYDER 5. Genel Kurulu’nu yaptı

28 Şubat 2020

Rabia ÖZCÖMERT yeniden Genel Başkan seçildi. Doruk Vakfı Kırıkkale SAM merkezinde gerçekleştirilen Genel Kurula Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Tütün Ürünleri Genel Müdürü Selahattin Bayırkan, Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Mustafa Serçelik , Sivil toplum Kuruluşları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Dernek Üyeleri katıldı.

Yoğun bir katılımın olduğu genel kurulda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Dernekteki Kadın Atölyesin’de kurs alan kadınlara sertifikalar takdim etti.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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