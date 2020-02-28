AKEL: Hükümet hareket biçimi ve tuhaf tavrıyla soru işaretlerine yol açmaktadır

Kıbrıs’ta yaşanan sınır kapılarının güney tarafından kapatılmasına yönelik tartışma ile ilgili AKEL’den de tepki geldi.

İşte AKEL’in açıklaması:

Hükümetin geçiş noktalarını kapatmaya karar verdiğini medya aracalığıyla öğrendik. Siyasi boyutları da olan bu kadar ciddi bir konu hakkında siyasi güçlerin bilgilendirilmesi ve kendileriyle gerekli istişarelerin yapılmış olmasının gerektiği görüşüdeyiz. Ayrıca her tür sorundan kaçınılması kaçınmak için, Kıbrıstürk tarafı ile de anlaşılmış olması gerekirdi.

Hükümet ne birini ne de diğerini yaptı. Örneğin Dışişleri Bakanı gibi hükümet yetkilileri ya da DİSİ Başkanı geçiş noktalarının kapatılmasının söz konusu olmadığını beyan ederken, hükümet aniden geçiş noktalarının kapatılmasına karar verdi.

Koronavirüsten dolayı olası sorunlara karşı koymak için şart olan önlemlerin alınması gerektiğini anlıyoruz. Ancak hükümet hareket biçimi ve tuhaf tavrıyla soru işaretlerine yol açmaktadır ve zor duruma düşme tehlikesi ile karşı karşıyayız.