Güney KıbrısKıbrısManşet

AKEL: Hükümet hareket biçimi ve tuhaf tavrıyla soru işaretlerine yol açmaktadır

28 Şubat 2020

Kıbrıs’ta yaşanan sınır kapılarının güney tarafından kapatılmasına yönelik tartışma ile ilgili AKEL’den de tepki geldi.

İşte AKEL’in açıklaması:

Hükümetin geçiş noktalarını kapatmaya karar verdiğini medya aracalığıyla öğrendik. Siyasi boyutları da olan bu kadar ciddi bir konu hakkında siyasi güçlerin bilgilendirilmesi ve kendileriyle gerekli istişarelerin yapılmış olmasının gerektiği görüşüdeyiz. Ayrıca her tür sorundan kaçınılması kaçınmak için, Kıbrıstürk tarafı ile de anlaşılmış olması gerekirdi.

Hükümet ne birini ne de diğerini yaptı. Örneğin Dışişleri Bakanı gibi hükümet yetkilileri ya da DİSİ Başkanı geçiş noktalarının kapatılmasının söz konusu olmadığını beyan ederken, hükümet aniden geçiş noktalarının kapatılmasına karar verdi.

Koronavirüsten dolayı olası sorunlara karşı koymak için şart olan önlemlerin alınması gerektiğini anlıyoruz. Ancak hükümet hareket biçimi ve tuhaf tavrıyla soru işaretlerine yol açmaktadır ve zor duruma düşme tehlikesi ile karşı karşıyayız.

Hükümet Hareket Biçimi ve Tuhaf Tavrıyla Soru İşaretlerine Yol AçmaktadırHükümetin geçiş noktalarını kapatmaya karar…

AKEL Türkçe paylaştı: 28 Şubat 2020 Cuma




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Özkıraç: Hastane yangını bizi derinden yaraladı

Özkıraç: Hastane yangını bizi derinden yaraladı

28 Şubat 2020
Photo of Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın bu akşamki konseri iptal edildi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın bu akşamki konseri iptal edildi

28 Şubat 2020
Photo of Güney’den “yardıma hazırız” çağrısı

Güney’den “yardıma hazırız” çağrısı

28 Şubat 2020
Photo of Kriz Masası toplandı

Kriz Masası toplandı

28 Şubat 2020
Photo of Yangın kontrol altına alındı

Yangın kontrol altına alındı

28 Şubat 2020
Photo of Hastaneden ikinci acı haber geldi!

Hastaneden ikinci acı haber geldi!

28 Şubat 2020
Photo of Limasol Bankası Mağusa Elit Şubesi yeni yerinde hizmete hazır

Limasol Bankası Mağusa Elit Şubesi yeni yerinde hizmete hazır

28 Şubat 2020
Photo of Yangın nedeni ile bir hasta hayatını kaybetti!

Yangın nedeni ile bir hasta hayatını kaybetti!

28 Şubat 2020
Photo of “Suskun kalacağım”

“Suskun kalacağım”

28 Şubat 2020
Photo of “Asla geçit vermeyeceğiz”

“Asla geçit vermeyeceğiz”

28 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı