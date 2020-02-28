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Özersay: Çok net söylüyorum; böyle bir kararımız yoktur

28 Şubat 2020

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk tarafının geçiş kapılarını kapatacağı yönündeki haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

“Rum liderliğinin tek yanlı ve anlaşılması güç kararıyla yarın sabah 06.00 itibarıyla kapatacağı dört geçiş kapısı açıklaması üzerine bir de söylenti yayılmaktadır. Birçok yabancı misyondan bizim de kapıları kapatma kararı aldığımız yönünde iddia/soru gelmektedir. Çok net söylüyorum; böyle bir kararımız yoktur, lütfen spekülasyon ve manipülasyonlara itibar edilmesin.”




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