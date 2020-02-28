CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Rum Bakanlar Kurulu’nun, koronavirüs salgınının önüne geçmek iddiasıyla bazı sınır kapılarının kapatılması yönünde karar üretmesine ve bu durumu karar aldıktan sonra KKTC makamlarına bildirmesine tepki gösterdi.

Erhürman, “Rum Bakanlar Kurulu’nun seçtiği yolu anlamak mümkün değil” dedi.

Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin varlığına vurgu yaparak, “İki toplumun uzmanlarının ellerindeki verileri, sahip oldukları bilgileri birleştirmesi ve sorun ortak olduğuna göre en doğru çözümleri birlikte üretmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Konunun iki toplumlu komite tarafından yeniden ele alınmasının sağlanması için harekete geçilmeli” dedi.