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Zaroğlu: Sayın Baybars, tüzüğe ilişkin eleştirilerimizi komik bulduğunu iddia ediyor

2 Ekim 2019
Bertan Zaroğlu

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, İkamet ve Vize Tüzüğü konusunda İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı eleştirdi.

YDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Zaroğlu, partisini bu konuda hamaset yapmakla suçlayan İçişleri Bakanı Baybars’ın bizzat kendisinin hamaset yaptığını iddia etti.

“Sayın Baybars, tüzüğe ilişkin eleştirilerimizi de, komik bulduğunu iddia etmekle, aslında kendi defolarını ortaya çıkartmıştır” ifadelerini kullanan Zaroğlu, söz konusu tüzüğün Baybars tarafından değil, Türkiye karşıtı kişiler tarafından hazırlandığını savundu.

Baybars’ın “KKTC’nin tanınmamışlık sorunu nedeniyle, sadece Nijerya, Ermenistan ve Suriye’ye vize koyduk” sözlerini de eleştiren Zaroğlu, “Ülkemizi yegane tanıyan devlet olan TC vatandaşlarını, ülkemizi tanımayan ülke vatandaşları ile aynı kefeye koymanın hiçbir mantıksal ve kuramsal açıklaması olamaz” ifadelerini kullandı.

Zaroğlu, ikamet izni almak isteyen veya hak ettiği vatandaşlığı alamayan Türkiye kökenli insanlara, Baybars döneminde zulüm edildiğini de iddia etti.

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