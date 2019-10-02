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Sıcak ve nemli hava devam edecek

2 Ekim 2019
Hava durumu - Güneşli

Meteoroloji Dairesi, 3 – 9 Ekim arası KKTC’nin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını bildirdi.

Buna göre, hava yarın ve Cuma günü açık ve az bulutlu, Cumartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Pazar ve Pazartesi parçalı ve az bulutlu, Salı parçalı çok bulutlu, Çarşamba parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 30 – 33 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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