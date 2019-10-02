Kıbrıs

“Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü

2 Ekim 2019

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Komite, gündeminde bulunan “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti.

Komite, Tasarıyı, ilerleyen toplantılarda ele almaya devam edecek.  Komite, boşalan YÖDAK Üyeliğiyle ilgili başvuruyu da görüştü ve onayladı.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki toplantı, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, Komite Üyeleri CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün katılımıyla yapıldı.
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına davetli olarak, İçişleri Bakanlığı Hukukçusu Emine Uzun, KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser ve Danışmanı Mehmet Paralik, Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, Taşkent Doğa Parkı Üyesi Kemal Basat, Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Damla Beton ve Üyeler Uğur Gökaşan ile Ersan Korudağ ve Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir de katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

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