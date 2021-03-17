Zaroğlu: Erhan Bey’i anlamakta zorluk çekiyorum!

YDP Başkan adayı Bertan Zaroğlu sosyal medya hesabından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı hedef aldı. YDP Başkan adayı Bertan Zaroğlu sosyal medya hesabından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı hedef aldı. “Tecrübesiz arkadaşlar” diyerek kastettiği ve sadece parti içi muhalefet yaptıkları için adeta partiye ihanet ettiklerini ima eden Erhan Bey’e sözlerini aynen iade ediyorum” diyen Zaroğlu, Arıklı’nın TV ekranlarında içine girdiği fevri davranışları ve yüce mecliste ki “ben yaptım oldu var mı bir diyeceğiniz?” şeklinde ki tutumunun partinin imajını yerle yeksan ettiğini söyledi. Açıklama şöyle: ERHAN BEYİ ANLAMAKTA GERÇEKTEN GÜÇLÜK ÇEKİYORUM

Erhan Bey’i anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum ..

Bir yandan partinin çığ gibi büyüdüğünü ve üye sayısı bakımından ülkenin en çok büyüyen partisi konumunu kazandığını söylüyor, diğer taraftan ise üye sayımızın sağlıklı olmadığını ve üyelerimizden, kardeşlerimizden bazılarını partiden atacağını ifade ediyor ..

“Tecrübesiz arkadaşlar” diyerek kastettiği ve sadece parti içi muhalefet yaptıkları için adeta partiye ihanet ettiklerini ima eden Erhan Bey’e sözlerini aynen iade ediyorum ..

Zira Yeniden Doğuş Partisi’ni içine düşürdüğü duruma ve partimizin temsil ettiği kardeşlik, hoşgörü ve dayanışma olgularını yerlebir edişine şöyle bir geriye doğru dönüp bakmasını salık veririm ..

5 dakika sonrasını düşünemeden, partiye vereceği zararı hiç hesaba katmadan sürekli sosyal medyada paylaşım yapıp kaldırması, TV ekranlarında içine girdiği fevri davranışları ve yüce mecliste ki “ben yaptım oldu var mı bir diyeceğiniz?” Şeklinde ki tutumu partinin imajını yerle yeksan ettiği gibi, parti içi demokrasiyi de zedelemektedir..

Artık herkesin idrakinde olan Erhan Bey’in bu tutumu, sürekli öne sürdüğü ‘olgunluk’ erdemi ile bağdaşmadığı gibi, sürekli ben profesörüm diyen birsine de yakışmadığını ifade etmek isterim ..

Ne olursa olsun partimize olan sevdamız ve kararlı duruşumuzla, 11 Nisan günü Yeniden Doğuş Partisi’nin şahlanacağı, büyümesinin hız alacağı ve daha güçlenmeye başlayacağı bir gün olacaktır. Şimdiden kutlu olsun ..