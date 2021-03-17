Spor salonu işletmecileri ve sporcular eylem yaptı

Spor salonu işletmecileri ve sporcular Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Spor salonu işletmecileri ve sporcular, yaklaşık 140 gündür kapalı olan salonlardan dolayı yaşadıkları sıkıntıları dile getirme amacıyla Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı

Eylemciler, “Fitness sektörü eğlence değil sağlık sektörüdür”, “Koronadan değil açlıktan öleceğiz” yazılı pankartlar açtı.

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu, yetkili kişilerle görüştüklerini, kendisine geri dönüş yapılacağını belirtti. Eylemciler beraberinde getirdikleri spor aletleri ile spor yaptıktan sonra dağıldı.