“Araplara satılan” Evdimli Fatma Hüseyin’in ailesi aranıyor

Evdimli Fatma Hüseyin adlı kadını tanıyan veya akrabası olan kişilerin belediyeye ya da muhtarlığa başvurmaları konusunda çağrı yapıldı.

Çatalköy Belediyesi’nin açıklaması şu şekilde:

Yukarıda doğum kağıdı bulunan Evdimli Fatma Hüseyin 1940 yıllarında Araplara satılan kızlarımızdan olup, torunu tarafından ailesi bulunmaya çalışılmaktadır. Tanıyan veya akrabası olan vatandaşlarımızın Belediyemiz veya Muhtarlığımıza başvurmaları önemle rica olunur