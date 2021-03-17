“Araplara satılan” Evdimli Fatma Hüseyin’in ailesi aranıyor

Çatalköy Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 1940 yıllarında “Araplara satılan Evdimli Fatma Hüseyin’in torununun ailesini aradığı duyuruldu.
Evdimli Fatma Hüseyin adlı kadını tanıyan veya akrabası olan kişilerin belediyeye ya da muhtarlığa başvurmaları konusunda çağrı yapıldı.
Çatalköy Belediyesi’nin açıklaması şu şekilde:
Yukarıda doğum kağıdı bulunan Evdimli Fatma Hüseyin 1940 yıllarında Araplara satılan kızlarımızdan olup, torunu tarafından ailesi bulunmaya çalışılmaktadır. Tanıyan veya akrabası olan vatandaşlarımızın Belediyemiz veya Muhtarlığımıza başvurmaları önemle rica olunur