“Zaman yolcusu” yalan makinesi testinden geçti

2030 yılından geldiğini öne süren Noah adlı kişi, iddialarını kanıtlamak için yalan makinesi testine girdi ve testten geçmeyi başardı.

Geçtiğimiz yıl sosyal medyada yer bulan 2030 yılından geldiğini öne süren Noah isimli kişi bu sefer İngiliz basınının gündeminde. Daha önce yayınlanan videolarında geleceğe dair iddialarda bulunan ve anonim kalmak isteyen Noah 2030 yılından geldiğini ve zaman yolcuğunun o yıllarda keşfedildiğini söylüyordu. İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, zaman yolcusu olduğunu iddia eden genç iddialarını kanıtlamak için yalan makinesi testine girdi ve testten geçmeyi başardı.

Peki kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olan Noah’ın geleceğe dair iddiaları neler?

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2020 yılındaki seçimden tekrar zafer ile ayrılacak. 2021 yılına kadar yapay zekanın çok daha önemli bir yere sahip olacak, insanlar saatte 900 kilometre hızlara ulaşan elektrikli araçlar üretecek. 2028 yılında insanoğlu yıllardır incelediği ve kolonileştirmek için onlarca proje hazırladığı Mars’a ulaşacak. Aynı yıl zaman yolcuğunun keşfedildiği dünya kamuoyuna açıklanacak. Ancak aynı haberde yer verilen uzaman görüşlerine göre, psikolojik bir rahatsızlığı bulunan bireyler kendilerini aslında olmayan bir şeyin gerçek olduğuna inandırarak yalan makinesini aldatabilir.