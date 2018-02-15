Ozanköy, Doğan’a bileniyor

Ozanköy Teknik Direktörü Mehmet Bolkan, “Süper Ligde kalmak için, bundan sonra ölüm kalım savaşı şeklinde geçecek olan maçlardan mutlak puanlar çıkartmak zorunda olduklarını söyledi. Bolkan, cumartesi günü Doğan Türk Birliği ile yapacakları maçla ilgili olarak ise kasap et, koyun can derdinde deyimini kullandı

Coşkun KUTAY

K-PET Süper Ligi’nin 18.haftasını; 11 puanla 16.sırada tamamlayan Ozanköy, Doğan Türk Birliği ile yapacakları karşılaşmanın hazırlıklarını, Teknik Direktör Mehmet Bolkan’ın nezaretinde antrenör İbrahim Reis’in, Ozanköy-Mustafa Özkayım Stadı’nda dün yaptırdığı çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör Mehmet Bolkan antrenman sonrasında Havadis’e açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta pazar günü oynanan Ozanköy-Küçük Kaymaklı karşılaşması akşamında, Ozanköy Başkanı Sami Otçuoğlu’nun kendisini arayarak, pazartesi günü, kendisinin ve Fahri Otçuoğlu’nun bulunduğu bir toplantıya davet edildiğine dikkat çeken Teknik Direktör Mehmet Bolkan, “ Toplantıda Fahri ve Sami Otçuoğlu; zor pozisyonda olmasına rağmen takımla ilgili düşüncelerini, yapılanları ve yapılması gerekenleri bana inanarak ve yetki vererek isteklerime karşı ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına dair bana söz verdiler. Ben de kendilerine, teknik anlamda elimden gelen tüm gayret ve beceriyi göstererek, Ozanköy’ün Süper Lig’de kalması için mücadele edeceğime dair söz verdim” ifadelerini kullandı.

“Futbolcular, başkan ve yönetimin maddi ve manevi katkılarından memnun”

“Pazartesi gecesi ise, kaleci antrenörü İbrahim Reis ve futbolcular ile ilk toplantımızı yaptık. Bu toplantıda, daha önce planlanmış olan bir organizasyon nedeniyle yardımcı antrenör Celal Keleş zorunlu olarak bulunamadı” diyerek sözlerini sürdüren Mehmet Bolkan” Toplantıda oyuncuların; başkan ve yönetimin, maddi ve manevi katkılarının yanı sıra, gayretlerinden duydukları memnuniyet gündeme geldi. Ve salı günü ise, en az üçünün bu hafta oynamayacağı kesin olan 6 sakat oyuncunun iştirak etmediği ilk antrenmanı gerçekleştirdik. Sakatlarla ilgili doktor konusunda çalışmalar başladı” dedi.

“Oynayacağımız maçlardan puan veya puanlar çıkartılmak zorundayız”

Bu hafta oynayacakları Doğan Türk Birliği karşılaşmasının, başında bulunduğu Ozanköy ile ilk maçı olacağını” söyleyen Mehmet Bolkan, “Mevcut durum itibariyle Süper Ligde GAÜ Çetinkaya, Doğan Türk Birliği ve Yenicami şampiyonlukta aday görülüyor. Bundan sonra oynayacağımız maçlar, bizim için ölüm kalım maçları hüviyetinde. Süper Ligde kalmak istiyorsak, geri kalan maçlarımızın hepsinden puan veya puanlar almak zorundayız. Doğan Türk Birliği ile oynayacağımız karşılaşmanın özetini ise şöyle izah edebilirim: ”Kasap et, koyun can derdinde”.