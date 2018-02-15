Doğan’da, Ozanköy hazırlıkları

DTB Teknik Direktörü Caner Oshan, 19. haftada cumartesi günü evlerinde oynayacakları Ozanköy maçıyla ilgili Havadis’e konuştu. Caner Oshan: “Zirve mücadelesini sürdürebilmek istiyorsak, her şeyimizi ortaya koyup, Ozanköy karşılaşmasını kazanmamız gerekiyor” dedi

Coşkun KUTAY

K-Pet Süper Ligi’nin 18. haftasını; 34 puanla 3. sırada tamamlamış olan Doğan Türk Birliği, cumartesi günü evlerinde oynayacakları Ozanköy maçı ile ilgili hazırlıklarını, teknik direktör Caner Oshan nezaretinde, antrenör Afün Girgen’in, Pia Bella Oteli sahasında dün yaptırdığı antrenmanla sürdürdü.

Caner Oshan çalışma sonrasında Havadis’e konuştu.

Yenicami ile hafta arasında oynadıkları Kıbrıs Kupası karşılaşmasının; uzatmalara ve daha sonra da seri penaltılara kalması nedeniyle gündeme gelen gerek mental gerekse de fiziksel yorgunluğun, hafta sonu oynayacakları Gençlik Gücü maçını etkileyebileceği düşüncesinin müsabakayı zora soktuğuna dikkat çeken Caner Oshan, “Bu nedenle, Gençlik Gücü karşılaşmasına çok iyi konsantre olduk ve hazırlıklarımızı, bu düşünce ve ciddiyet içersinde sürdürdük. Neticede, oynadığımız iyi bir futbol ile de rakibimizden deplasmanda üç puan alma başarısını gösterdik” ifadelerini kullandı.

“Artık, Gençlik Gücü karşılaşması geride kaldı. Şimdi tüm motivasyonumuzla, devre arasında yaptıkları olumlu transferlerle güçlü bir takım konumuna gelen Ozanköy ile cumartesi günü evimizde oynayacağımız müsabakaya odaklanmış bulunuyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Caner Oshan, “Ozanköy’ün durumu ortada. Bundan sonra her karşılaşmayı kazanıp, en azından Play-Out oynama fırsatını yakalamak isteyen bir pozisyondalar. Ayrıca, yeni atanmış olan bir hocanın sağlayacağı motivasyonla sahaya çıkacaklar. Haftalardan sonra, kendi sahamızda ve seyircimiz önünde oynayacağımız Ozanköy maçı, bu nedenle bizim için büyük önem taşıyor. Ancak, lig sıralamasında yukarılarda kalmak ve zirve mücadelemizi sürdürebilmek istiyorsak, her şeyimizi ortaya koyup, bu maçı kazanmamız gerekiyor” dedi.

Oshan ayrıca; sarı kart cezalısı olan Aydın’ın dışında, herhangi bir eksiklerinin olmadığını dile getirdi.