Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri dün çekilen kuralarla belli oldu

İLK MAÇLAR 21 ŞUBAT’TA, RÖVANŞLAR 7 MART’TA:

Kura çekimine göre çeyrek finalde Küçük Kaymaklı-Gençler Birliği, Merit Alsancak Yeşilova-Mağusa Türk Gücü, Baf Ülkü Yurdu-Cihangir ve Yenicami-GAÜ Çetinkaya eşleşmeleri oluştu. Çift maç eleme sistemine göre oynanacak olan çeyrek finalde ilk maçlar 21 Şubat’ta, rövanş mücadeleleri ise 7 Mart’ta yapılacak

ÇEYREK FİNALDE BAŞKENT DERBİSİ İLE ERKEN FİNAL:

Bir önceki turda Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren ilk 4 sıradaki takım eşleşmiş ve DTB ile Binatlı kupaya veda etmişti. Çeyrek finalde ise bu kez Süper Lig’de 37’şer puanla zirveye ortak iki takım Yenicami ile Çetinkaya eşleşti ve başkent derbisine sahne olacak eşleşme erken final olarak nitelendirildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen 2017-2018 sezonu Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final kura çekimi dün yapıldı.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılan kura çekimine göre Küçük Kaymaklı-Gençler Birliği, Merit Alsancak Yeşilova-Mağusa Türk Gücü, Baf Ülkü Yurdu-Cihangir ve Yenicami-GAÜ Çetinkaya eşleşmeleri oluştu.

Çift maç eleme sistemine göre oynanacak olan çeyrek finalde ilk maçlar 21 Şubat Çarşamba, rövanş mücadeleleri ise 7 Mart Çarşamba günü yapılacak.

İki maç sonunda rakiplerine skor üstünlüğü kuran takımlar adlarını yarı finale yazdıracak.

Çeyrek finalde dev derbi

Süper Lig’de 18. hafta sonunda 37’şer puanla zirveye ortak olan ve şampiyonluğun iki önemli adayı Yenicami ile GAÜ Çetinkaya çeyrek finalde birbirlerine rakip oldu.

Ligde averajla lider olan Yenicami ile averajla ikinci sırada yer alan Çetinkaya’nın çeyrek finalde eşleşmesi erken final olarak nitelendirildi.

Nitekim kupada bir önceki turda da Süper Lig’de ilk 4 sırada yer alan takımlar birbirleriyle eşleşmiş ve Yenicami, Doğan Türk Birliği’ni, Çetinkaya da Binatlı’yı kupanın dışına itmişti.

Bu kez de başkentin iki köklü kulübü ve zirvenin iki ortağı çeyrek finalde birbirlerine rakip oldu.

Futbolseverler iki maç üzerinden oynanacak çeyrek finalde iki başkent derbisine tanıklık edecek.

İşte çeyrek final eşleşmeleri:

Küçük Kaymaklı-Gençler Birliği

Merit Alsancak Yeşilova-Mağusa Türk Gücü

Baf Ülkü Yurdu-Cihangir

Yenicami-GAÜ Çetinkaya