PrimeCard yılbaşı kampanyası talihlileri belli oldu

Capitalbank yılbaşı öncesi hayata geçirdiği PrimeCard Yılbaşı Kampanyası talihlileri Noter Dilek Hatice Önem huzurunda yapılan çekilişle belirlendi.

“Yeni yıl alışveişlerinizi PrimeCardınız’la yapın, Ocak 2018 tarihli ekstrenizin 500 TL’sini Capitalbank ödesin” sloganıyla duyurulan kampanya kapsamında 20 şanslı kart sahibinin ekstrelerinin 500 TL’si Capitalbank tarafından karşılandı. Kampanya süresince de konfeksiyon, ayakkabı, mobilya, elektronik eşya, seyahat, kuyumcu, saatçi, hediyelik eşya, telefon ve oyuncak mağazalarında tüm PrimeCard sahiplerine vade farksız 6 taksit imkanı sunuldu.

Kampanyaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CapitalBank Kartlı Ödeme Sistemleri Müdürü Pembe Yarınlar; Capitalbank müşterilerine maksimum avantaj sağlama anlayışı ve yenilikçi bakış açısıyla hayata geçirdikleri PrimeCard kredi ve banka kartlarıyla, kart sahiplerine hem kolay ve güvenli, hem de avantajlı alışveriş yapma imkanı sunduklarını kaydetti. Birçok yenilikçi kampanya ile müşterilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Yarınlar, yılbaşı kampanyası talihlilerini de kutladı.

Noter huzurunda yapılan çekilişle belirlenen şanslı PrimeCard sahipleri: