PrimeCard yılbaşı kampanyası talihlileri belli oldu

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Capitalbank

Capitalbank yılbaşı öncesi hayata geçirdiği PrimeCard Yılbaşı Kampanyası talihlileri Noter Dilek Hatice Önem huzurunda yapılan çekilişle belirlendi.

“Yeni yıl alışveişlerinizi PrimeCardınız’la yapın, Ocak 2018 tarihli ekstrenizin 500 TL’sini Capitalbank ödesin” sloganıyla duyurulan kampanya kapsamında 20 şanslı kart sahibinin ekstrelerinin 500 TL’si Capitalbank tarafından karşılandı. Kampanya süresince de konfeksiyon, ayakkabı, mobilya, elektronik eşya, seyahat, kuyumcu, saatçi, hediyelik eşya, telefon ve oyuncak mağazalarında tüm PrimeCard sahiplerine vade farksız 6 taksit imkanı sunuldu.

 

Kampanyaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CapitalBank Kartlı Ödeme Sistemleri Müdürü Pembe Yarınlar;  Capitalbank müşterilerine maksimum avantaj sağlama anlayışı ve yenilikçi bakış açısıyla hayata geçirdikleri PrimeCard kredi ve banka kartlarıyla, kart sahiplerine hem kolay ve güvenli, hem de avantajlı alışveriş yapma imkanı sunduklarını kaydetti.  Birçok yenilikçi kampanya ile müşterilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Yarınlar, yılbaşı kampanyası talihlilerini de kutladı.

 

Noter huzurunda yapılan çekilişle belirlenen şanslı PrimeCard sahipleri:

Çekiliş No Müşteri No Şube
1 47442 Çatalköy Şube
2 32582 Gyurt Terminal Şube
3 9110 Güzelyurt Şube
4 49719 Magusa Şube
5 31960 Güzelyurt Şube
6 4628 Degirmenlik Şube
7 34789 Girne Şube
8 39315 Ortaköy Şube
9 42832 Girne Şube
10 40369 Magusa Şube
11 9495 Güzelyurt Şube
12 44107 Merkez Şube
13 8890 Güzelyurt Şube
14 44736 Çatalköy Şube
15 7423 Gyurt Terminal Şube
16 51451 Güzelyurt Şube
17 388 Güzelyurt Şube
18 44651 Kaymaklı Şube
19 49740 Güzelyurt Şube
20 8559 Güzelyurt Şube

 