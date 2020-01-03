Zam kabusu

Resmi Gazete’de yayımlanan harç değişikliklerine göre Pul Yasası’ndan evlenme harçlarına, ehliyet ücretlerinden seyrüsefer ücretlerine kadar her şeye zam yapıldı

EHLİYETTE 119 TL’YE VARAN ZAM: Öğrenci ehliyeti 349,90 TL’den 384,90 TL’ye, iki yıllık ehliyet 349,80 TL’den 384,80 TL’ye, üç yıllık ehliyet 469,70 TL’den 514,70 TL’ye, beş yıllık ehliyet 719,50 TL’den 789,50 TL’ye, on yıllık ehliyet ise 1,195 TL’den, 1,314 TL’ye çıkarıldı

RUHSAT HARÇLARI: Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçlarında da değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre, ağırlığı 1016 kilograma kadar olan araçlar ve 1017­1270 kilograma kadar olan araçlar dışında, hem benzinle hem de benzinden başka yakıtlar ile çalışan diğer araçlarda 0.15 kuruş ile 0.20 kuruş arasında zam yapıldı

YURTTAŞLIK DA ZAMLANDI: “Yurttaşlık, pasaport, vizeler ve benzeri meseleler” başlığı altındaki harçlara da 101 TL ile 75 TL arasında zam yapıldı. Buna göre, KKTC yurttaşlığına kabul harcı 1.014 TL’den 1,115 TL’ye, KKTC ikamet harcı 754 TL’den 829 TL’ye yükseltildi

KİMLİK HARÇLARI DA YENİLENDİ: ilk kez kimlik kartı çıkaracak olanlar 11 TL ödeyecek. Dikkatsizlik ve kötü kullanma gibi nedenlerden dolayı yenilemelerde ilk seferde 126 TL, ikincide 187 TL ve üçüncüde 325 TL harç alınacak. Kaybedilen kimlik kartlarının yenilenmesi için ilk defada 255 TL olan ücret, dördüncü kaybetmede 643 TL’ye yükseliyor

Duygu ALAN

Hükümet Aralık ayının son haftalarında gerçekleştirdiği Bakanlar Kurulu toplantısında gelir bütçesinde yer alan harçların günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesi başlığı altında devletin gelir elde ettiği harçlara yüzde 10 ila 35 arasında zam yapıldı.

Resmi Gazete’de 31 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan harç değişikliklerine göre Pul Yasası’ndan evlenme harçlarına, ehliyet ücretlerinden seyrüsefer ücretlerine kadar her şey zamlandı.

Yeni ücret düzenlemesi, gelir bütçesinde yer alan harçların günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesi adı altında yapıldı.

Bakanlar Kurulu’nun 31 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de duyurduğu ve yüzün üzerinde kaleme yaptığı zam, 1 Ocak 2020 itibari ile yürürlüğe girdi.

Ehliyette okkalı zam

Sürüş ehliyetleri de yapılan bu yeni düzenlemeden nasibini alan kalemler arasında yerini aldı.

Yeni düzenlemeye göre, sürüş ehliyetleri 35 TL ile 119 TL arasında zamlandı.

Öğrenci ehliyeti 349,90 TL’den 384,90 TL’ye, iki yıllık ehliyet 349,80 TL’den 384,80 TL’ye, üç yıllık ehliyet 469,70 TL’den 514,70 TL’ye, beş yıllık ehliyet 719,50 TL’den 789,50 TL’ye, on yıllık ehliyet ise 1,195 TL’den, 1,314 TL’ye çıkarıldı.

Ruhsat harçları da zamlandı

Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçlarında da değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre, ağırlığı 1016 kilograma kadar olan araçlarda kilo başına 0.60 TL olan harç 0,39 TL’ye, ağırlığı 1017­1270 kilograma kadar olan araçlarda kilo başına 0.90 TL olan 0,68 TL’ye düştü.

Yeni düzenlemeye göre, ağırlığı 1271­1524 kilograma kadar olan araçlarda kilo başına 1.53 TL olan harç 1,68 TL’ye, ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olan araçlarda kilo başına 2.15 TL olan harç 2,35 TL’ye çıkarıldı.

Benzinden başka yakıtlar çalışan araçlarda ise ağırlığı 1016 kilograma kadar olan araçlarda kilo başına 0.60 TL olan harç 0,39 TL’ye, ağırlığı 1017­1270 kilograma kadar olan araçlarda kilo başına 0.90 TL olan harç 0,68 TL’ye düşürülürken, ağırlığı 1271­1524 kilograma kadar olan araçlarda kilo başına 1.53 TL olan harç, 1,68 TL’ye, ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olan araçlarda ise kilo başına 2.15 TL’den 2,35 TL’ye çıkarıldı.

Yurttaşlık kabul harçları değişti

“Yurttaşlık, pasaport, vizeler ve benzeri meseleler” başlığı altındaki harçlara da düzenleme getirildi.

Yeni düzenlemeye göre, KKTC yurttaşlığına kabul harcı 1.014 TL’den 1,115 TL’ye, KKTC ikamet harcı 754 TL’den 829 TL’ye yükseltildi.

Kimlik kartı harçları da değişti

Yapılan yeni düzenlemeye göre, ilk kez kimlik kartı alacak olanlar 11 TL harç ödeyecek. 7 gün ile 6 ay arasındaki gecikmelerde 78 TL; 6 ay ve üzerindeki sürelerde ise 126 TL cezalı ücret ödenmesi gerekiyor.

Doğal ya da olağan nedenlerle yenilenen kimlik kartları için ödenmesi gereken rakam yine 126 TL olacak.

Yıpranma, yakma, yırtma, kirletme, bozma ve benzeri dikkatsizlik ve kötü kullanma gibi nedenlerden dolayı yenilemelerde ilk seferde 126 TL, ikincide 187 TL ve üçüncüde 325 TL harç alınacak.

Kaybedilen kimlik kartlarının yenilenmesi için ilk defada 255 TL olan ücret, dördüncü kaybetmede 643 TL’ye yükseliyor.

Evlenme ücretlerinde 4 TL-84 TL arasında zam

Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile ilgili Resimler Yasası çerçevesinde evlilik ücretlerine de zam geldi. Buna göre evliliğin evlendirme memurluğunda yapılması halinde evlenme ücreti 400 TL’den 440 TL’ye, memurluk dışında yapılan evlendirmede ise bu fiyat 816 TL’den 900 TL’ye çıkarıldı.

Bunun yanı sıra evlenme sicile kayıt 160 TL’den 175 TL’ye, evlenme ihbarının tasdiki 41 TL’den 45 TL’ye yükseldi.

Pasaport ücretlerinde de artış var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pasaport Yasası’nda öngörülen harçlarda da artış gözlemlendi.

Buna göre beş yıllık pasaport 400 TL’den 440 TL’ye, iki yıllık diplomatik pasaport 295 TL’den 325 TL’ye, bir yıllık diplomatik pasaport 190 TL’den 209 TL’ye çıktı.

Ayrıca kayıp veya tahrip edilen pasaportun yenileme ücretlerine de zam yansıdı.

Buna göre beş yıllık yenileme 805 TL’den 885 TL’ye, iki yıllık yenileme 590 TL’den 650 TL’ye, yıllık yenileme 309 TL’den 430 TL’ye, seyahat belgesi 45 TL’den 49,50 TL’ye yükseldi.

Çalışa izinleri harçları

Süreli çalışma izinleri harçlarında yapılan değişikliğe göre, (6 ayı geçmeyen) izinlere 2019’da 253 TL ödenirken, 2020’de 278 TL ödenecek. (6 ayı geçen 12 ayı geçmeyen) izinlerde harç ise 548 TL’den 602 TL’ye, (12 ayı geçen 24 ayı geçmeyen) izinlerde bin 197 TL’den bin 205 TL oldu.

İş yapma izinlerine 2019’da bin 168 TL ödenirken 2020’de bin 285 TL ödenecek.

Öğrenci çalışma izinleri harçlarında yapılan değişikliğe göre, (6 ayı geçmeyen) izinler, 152 TL’den 167 TL’ye, 6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen izinler 304 TL’den 335 TL’ye çıktı.

İş kurma izinlerinde ise ;(6 ayı geçmeyen) izinler 1.528TL’den 1.680 TL’ye, 6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen izinler 3.020 TL’den 3.325 TL’ye, 12 ayı geçen, 24 ayı geçmeyen izinler 6.020 TL’den 6.620 TL’ye çıkarıldı.

Av ruhsatları da arttı

Av ruhsatları da 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere zamlandı. Buna göre bir av ruhsatı 166 TL’den 182 TL’ye çıkarıldı.

Yeni düzenlemeye göre av ruhsatı sureti de 26 TL’den 28,50 TL’ye çıkarıldı.

Motorlu Araç Muayene Belgesi için Ödenecek Harçlar:

Motorlu araçların muayene belgesi için ödenecek tutarlarda da düzenlemeye gidildi. Yeni düzenleme şöyle: Tarımsal amaçlarda kullanılanlar için (Bu harçlar Damga Pulu olarak da tahsil edilebilir.): 39 TL. Motorlu üç tekerlekli araçlar, motosikletler ve motobisikletler (ilk kayıt hariç) (elektrikliler dahil) için: 78 TL. Diğerleri (ilk kayıt hariç) için: 2265 TL. Saptanmış muayene günleri dışında tarımsal amaçlarda kullanılanlara verilen muayene geçme belgesi için: 265 TL. Saptanmış muayene günleri dışında motorlu üç tekerlekli araçlara, motosikletlere ve motobisikletlere verilen muayene geçme belgesi için: 265 TL. Diğerlerine verilen muayene geçme belgesi için: 390 TL. Kaybolan veya yıpranan muayene geçme belgesi yerine suret verilmesi için: 78 TL. Devlete, Belediyelere ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğine ait Motorlu araçların Muayenesi ve düzenlenecek belge suretleri: Muaf. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğünden izinli, taşıt aracı Muaf müzesi olarak kurulmuş müzelere kayıtlı müze aracı: Muaf.

TABLO:1

HARÇ TİPİ 2019 2020 FARK

Öğrenci ehliyeti 349,90 TL 384,90 TL 35 TL

İki yıllık ehliyet 349,80 TL 384,80 TL 35 TL

Üç yıllık ehliyet 469,70 TL 514,70 TL 45 TL

Beş yıllık ehliyet 719,50 TL 789,50 TL 70 TL

On yıllık ehliyet 1,195 TL 1,314 TL 119 TL

1 Yıllık (yaş haddi ve sınav geçenler) 240 TL 259,90 TL 19,90 TL

Öğrenci Ehliyeti Sınav Harcı 350 TL 385 TL 35 TL

Motorlu Araç Sürüş Sınav Harcı 485 TL 530 TL 45 TL

Şoför Okulu Çalıştırma Harcı (Yıllık) 485 TL 530 TL 45 TL

Sürücü Eğiticisi Ruhsatı (5 Yıllık) 1,447 TL 1,590 TL 143 TL

TABLO: 2

HARÇ TİPİ 2019 2020 FARK

Benzinle çalışan araçlarda;

1016 kiloya kadar olan araçlarda KG başına 0,60 TL 0,39 TL -0,21 TL

1017­-1270 kiloya kadar olan araçlarda KG başına 0,90 TL 0,68 TL -0,22 TL

1271-­1524 kiloya kadar olan araçlarda KG başına 1,53 TL 1,68 TL 0,15 TL

1524 kilodan yukarı olan araçlarda KG başına 2,15 TL 2,35 TL 0,20 TL

Benzinden başka yakıtlar çalışan araçlar;

1016 kiloya kadar olan araçlarda KG başına 0,60 TL 0,39 TL -0,21 TL

1017­1270 kiloya kadar olan araçlarda KG başına 0,90 TL 0,68 TL -0,22 TL

1271­1524 kiloya kadar olan araçlarda KG başına 1,53 TL 1,68 TL 0,15 TL

1524 kilodan yukarı olan araçlarda KG başına 2,15 TL 2,35 TL 0,20 TL

TABLO 3

HARÇ TİPİ 2019 2020 FARK

KKTC yurttaşlığına kabul harcı 1.014 TL 1,115 TL 101 TL

KKTC ikamet harcı 754 TL 829 TL 75 TL

TABLO 4

HARÇ TİPİ 2019 2020 FARK

İlk kez kimlik kartı çıkarmak 130 TL 143 TL 13 TL

7 gün ile 6 ay arasında gecikmelerde 130 TL 143 TL 13 TL

6 ay ile daha sonraki gecikmelerde 130 TL 143 TL 13 TL

Olağan nedenlerle değiştirmede 130 TL 143 TL 13 TL

Kimlik kartı teslim harcı 130 TL 143 TL 13 TL

Kötü kullanım nedeniyle ilk değişiklik 130 TL 143 TL 13 TL

İkinci değişiklik 208 TL 228 TL 20 TL

Üçüncü değişiklik 364 TL 400 TL 36 TL

Kayıp kimlik yenileme ilk 266 TL 290 TL 24 TL

İkinci değişiklik 364 TL 400 TL 36 TL

Üçüncü değişiklik 500 TL 550 TL 50 TL

Dördüncü ve sonrakiler 630 TL 690 TL 60 TL

TABLO 5

HARÇ TİPİ 2019 2020 FARK

Evlendirme memurluğunda nikâh 400 TL 440 TL 40 TL

Memurluk dışında yapılan nikâh 816 TL 900 TL 84 TL

Evlenme sicile kayıt 160 TL 175 TL 15 TL

Evlenme ihbarının tasdiki 41 TL 45 TL 4 TL

TABLO 6

HARÇ TİPİ 2019 2020 FARK

Beş yıllık pasaport 400 TL 440 TL 40 TL

İki yıllık diplomatik pasaport 295 TL 325 TL 30 TL

Bir yıllık diplomatik pasaport 190 TL 209 TL 19 TL

Kayıp veya tahrip yenileme beş yıllık 805 TL 885 TL 80 TL

İki yıllık yenileme 590 TL 650 TL 60 TL

Yıllık yenileme 309 TL 430 TL 121 TL

Seyahat belgesi 45 TL 49,50 TL 4,50 TL

TABLO 7

HARÇ TİPİ 2019 2020 FARK

Süreli çalışma izinleri

Çalışa izinleri harçları6 ayı geçmeyen 253 TL 278 TL 25 TL

(6 ayı geçen 12 ayı geçmeyen) 548 TL 602 TL 54 TL

(12 ayı geçen 24 ayı geçmeyen) 1,197 TL 1,205 TL 8 TL

İş yapma izinleri 1,168 TL 1,285 TL 117 TL

Öğrenci izinleri (6 ayı geçmeyen) 152 TL 167 TL 15 TL

6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen 304 TL 335 TL 31 TL

İş kurma (6 ayı geçmeyen) izinler 1.528TL 1.680 TL 152 TL

6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen izinler 3.020 TL 3.325 TL 305 TL

12 ayı geçen, 24 ayı geçmeyen izinler 6.020 TL 6.620 TL 600 TL