GECİKİRSE İŞİMİZ ZOR: Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, “Organizasyon ile ilgili detayları Spor Dairesi’ne ilettik. Mali protokol henüz imzalanmadığı için organizasyon da tehlikeye girdi.”dedi

Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, BRTSPOR’da, Tonguç Kotak ile 45 dakika programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kaya, Plaj Ligi, Zafer Kupası ve federasyonun genel durumu konusunda bilgiler verdi.

Zafer Kupası tehlikede mi?

Voleybolda her yıl ülkemizde yapılan Zafer Kupası’nın yapılıp yapılmayacağının henüz netlik kazanmadığını açıklayan Kaya, “Organizasyon ile ilgili detayları Spor Dairesi’ne ilettik. Mali protokol henüz imzalanmadığı için organizasyon da tehlikeye girdi.”dedi

Kaya, Önümüzdeki hafta içinde bir gelişme olursa bu organizasyonu yapacağız. Hem Zafer Kupası hem de Veteranlar Kupası için Türkiye bize güvendi. Beş yıl yaptık neden altıncısı olmasın. Buraya yaklaşık 60-65 civarında sporcu ve yönetici gelecek. Bu iş gecikirse bizim işimiz zorlaşır.”açıklamasını yaptı.

Plaj Ligi’nin adı Sedat Kaplan

Enver Kaya, 25 Haziran Salı günü başlayacak olan Plaj Ligi’nin adının Sedat Kaplan adına olacağını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Voleybol Federasyonu kurucu başkanı Asım Burç adını verdiğimiz lige bu yıl ise Sedat Kaplan adını koyduk. Ligde 6 kadın ve 5 erkek takım yer alacak. Bu yıl Merve Çelebi yurt dışında olması, erkeklerde ise Kemal Şah ile Devrim Alibaba da sakatlıkları nedeniyle olmayacaklar. Ama alttan gelen pırıl pırıl gençlerimiz bu ligde olacaktır.”dedi.

Ülkede sadece Futbol oynanmaz

Yurt dışı temaslar konusunda da programda açıklamalar yapan Enver Kaya, “ülke sporu sadece futboldan ibaret değildir. Ülke sporunun bir yere gelmesi için eşit davranılması gerekiyor. Biz üç ay sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. Sporumuza biz vizyon şart. Ben 45 yıl önce ne konuşuyorsam, şimdi de aynisini söylüyorum. Bu da üzüntü vericidir.”açıklamasını yaptı.