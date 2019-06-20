Ocak genel kurula odaklandı

KARAKAYA: TRANSFERLERİ YENİ BAŞKAN YAPACAK: Etik olarak transferlerin genel kuruldan sonra yeni başkanın uhdesinde yapılması gerektiğini söyleyen Karakaya bu yönde hareket edeceklerini vurguladı

K-pet Süper Lig’in Girne bölgesi takımlarında Türk Ocağı’nda Başkan Şükrü Karakaya’nın yeni dönemde başkanlığa aday olmayacağını belirtmesi sonrasında cami yeni bir isim için çalışmalarını sürdürüyor.

Camianın önde gelenleri Türk Ocağı yönetiminde yer alan bazı isimlerle görüşerek teklif götürmüş ancak hiçbirinden olumlu yanıt alamamıştı.

Genel kurul hazırlıkları devam ediyor

Türk Ocağı’nda Başkan Şükrü Karakaya sezon biter bitmez sözlü olarak görevi bıraktığını belirterek yeni dönemde aday olmayacağını açıklamıştı. Karakaya yeni sezon öncesinde yeni bir isimin başkanlık koltuğuna oturacağını kendilerinin de destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Kendisinin özel işlerindeki yoğunluk nedeni ile yeni dönemde kesinlikle aday olmayacağını belirten Karakaya başkanlık için camianın bir isim üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Mali hesaplar hazırlanıyor

Genel kurul hazırlıklarının sürdüğü Türk Ocağı’nda Başkan Şükrü Karaya faaliyet raporları ve mali raporların hazırlanma aşamasında olduğunu açıklayarak bunun en az 1 hafta alacağını söyledi. Daha sonra mali raporu yönetim olarak onaylayıp genel kurul tarihi belirleyeceklerini ifade eden Karakaya, en erken temmuz ayının 2.haftasında bunun gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

Transferler genel kuruldan sonra

Etik olarak transferlerin genel kuruldan sonra yeni başkanın uhdesinde yapılması gerektiğini söyleyen Karakaya bu yönde hareket edeceklerini vurguladı. Bazı prensip anlaşmalarının olabileceğini ancak alınacak veya verilecek olan futbolcuların transferlerinin kararını yeni başkanın vereceğini açıkladı.