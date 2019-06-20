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Merve olimpiyat yolunda

20 Haziran 2019

Türkiye Plaj Voleybolu Kadın Milli Takımı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesi için hafta sonu Gürcistan’da mücadele edecek

İLK ETAP GÜRCİSTAN’DA: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Plaj Voleybolunda Avrupa Kıtasını temsil edecek zorlu süreç başlıyor. Kadınlarda ise CEV Plaj Voleybolu Continental Cup 1. Tur maçlarına Türkiye Merve Çelebi-Selin Yurtsever ve Merve Nezir-Bahanur Gökalp’den oluşan takımlar ile katılacak

 

Tonguç KOTAK

 

Türkiye Plaj Voleybolu Kadın Milli Takımımı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesi alması için hafta sonu Gürcistan’da mücadele edecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Plaj Voleybolunda Avrupa Kıtasını temsil edecek zorlu süreç başlıyor.

 

Merve de kadroda

Kadınlarda ise CEV Plaj Voleybolu Continental Cup 1. Tur maçlarına Türkiye Merve Çelebi-Selin Yurtsever ve Merve Nezir-Bahanur Gökalp’den oluşan takımlar ile katılacak

Kadın Plaj Voleybolu Milli Takımları hedef turnuvalarından biri olan CEV Plaj Voleybolu Continental Cup 1. Tur maçları 22-23 Haziran tarihlerinde oynanacak.

 

Rakipler Gürcistan, Macaristan, Norveç

Kadın Milli Takımı, ilk etap maçları Gürcistan’da oynayacak. Dört ülkenin mücadele edeceği grupta Türkiye’nin rakipleri Gürcistan, Macaristan ve Norveç olacak.

 

Süreç nasıl

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Plaj Voleybolunda Avrupa Kıtasını temsil edecek zorlu süreç başlıyor.

Türkiye Milli Takımları 3 zorlu aşamadan geçip olimpiyat oyunları hedefine ulaşmaya çalışacak. Bu üç aşamada hedefe ulaşılamazsa son tur ise tüm dünyadan gelen takımlar ile oynanacak Dünya Elemesi olacak.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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