Spor

Zafer Kupası heyecanı yaşandı

31 Ağustos 2022









Zafer Kupası heyecanı yaşandı



 

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile düzenlen en Zafer Kupası Taekwondo Karate Aikido Budo Martıalarts Çiftler Hyong/Pumse  Şampiyonası dün (Salı) Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Aşırı sıcağa rağmen lisansları 2022 yılı vizeli  bay ve bayan sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan  ve çekişme içersinde geçti.

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon başkanı, Senior  Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları uluslararası kokartlı  hakemler Öykü Ergin, Elena Pakovama, Ana Tüysüz ve namzet hakemleri yönettiler

 

BAYANLAR  çiftler Hyong/Pumse Müsabaka sonuçları

1.Kategori:     1.Nedime Su Darendeli         2.Zehra Bilge Bayram

2.Kategori:     1.Elf Baştaş                            2.Mualla Çelk

3.Kategori:     1.Zehra Naz Ağan                  2. Defne Karam

4.Kategori:     1.Zeynep Keskin                    2.Rabia Tarım

  1. Katagori 1.Gülşah Erfinike 2.Deniz Sevinç

 

ERKEKLER çiftler Hyong/Pumse Müsabaka sonuçları

1.Kategori:     1.Özkay Ramiz                      2.Oğulcan Doğan

2.Kategori:     1.Abdullah Baştaş                  2.Şakir Atınç Yağızsoy

3.Kategori:     1.Çetin Çiftsüren                   2.Barış Erfinike

4.Kategori:     1.Ata Mehmet Aslan              2.Mustafa Yalçın

5.Kategori:     1.Nikita Gordeev                   2.Arda Altuntaş

6.Kategori:     1.Emrullah Baştaş                  2.MatevGumada

 



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31 Ağustos 2022






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