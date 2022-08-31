Spor

Güreş plaja indi

31 Ağustos 2022
Güreş plaja indi






Güreş Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan “Emre Genç Yıldızlar ve Büyükler Plaj Güreş Müsabakaları 4 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen müsabakalar Büyükkonuk Belediyesi Halk Plajı Kaplıca’da yapılacak.




 



Müsabaka programı ve şartları şöyle:

 

  1. Müsabaka yaş kategorileri:

Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2006 – 2007 doğumlu,

Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu,

Büyükler kategorisi: 2005 ve Daha büyük doğumlu sporcular katılacaktır.

 

  1. 2. Sıkletler:

A- Yıldızlar:

  1. Yıldızlar A

1) 39 – 55 Kg.

2) 56 – 65 Kg.

3) 66 – 75 Kg.

4) 76 – 90 Kg.

5) 91 – 110 Kg.

 

B- Büyükler:

1) 50 – 65 Kg.

2) 66 – 75 Kg.

3) 76 – 90 Kg.

4) 91 – 125 Kg.

 

  1. Tartı: Saat 14:00 – 14:30 arası yapılacaktır. Müsabakalar 15:00’de başlayacaktır.
  2. Müsabakalar UWW’nin plaj güreşi için belirlediği kurallara göre yapılacaktır.
  3. Sporcular şort veya deniz mayosu ile güreşecektir.
  4. Müsabakalarda ilk üç dereceye girecek sporculara madalya verilecektir.
  5. Yıl sonunda şampiyon olacak takımlara Yıldızlarda Ali Kani Kanol şildi ile Büyüklerde Mertdoğan Soyalan şildi verilecektir.

 



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31 Ağustos 2022






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