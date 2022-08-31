Güreş plaja indi

Güreş Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan “Emre Genç Yıldızlar ve Büyükler Plaj Güreş Müsabakaları 4 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen müsabakalar Büyükkonuk Belediyesi Halk Plajı Kaplıca’da yapılacak.

Müsabaka programı ve şartları şöyle:

Müsabaka yaş kategorileri:

Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2006 – 2007 doğumlu,

Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu,

Büyükler kategorisi: 2005 ve Daha büyük doğumlu sporcular katılacaktır.

2. Sıkletler:

A- Yıldızlar:

Yıldızlar A

1) 39 – 55 Kg.

2) 56 – 65 Kg.

3) 66 – 75 Kg.

4) 76 – 90 Kg.

5) 91 – 110 Kg.

B- Büyükler:

1) 50 – 65 Kg.

2) 66 – 75 Kg.

3) 76 – 90 Kg.

4) 91 – 125 Kg.