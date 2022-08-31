Spor
Güreş plaja indi
Güreş Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan “Emre Genç Yıldızlar ve Büyükler Plaj Güreş Müsabakaları 4 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen müsabakalar Büyükkonuk Belediyesi Halk Plajı Kaplıca’da yapılacak.
Müsabaka programı ve şartları şöyle:
- Müsabaka yaş kategorileri:
Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2006 – 2007 doğumlu,
Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu,
Büyükler kategorisi: 2005 ve Daha büyük doğumlu sporcular katılacaktır.
- 2. Sıkletler:
A- Yıldızlar:
- Yıldızlar A
1) 39 – 55 Kg.
2) 56 – 65 Kg.
3) 66 – 75 Kg.
4) 76 – 90 Kg.
5) 91 – 110 Kg.
B- Büyükler:
1) 50 – 65 Kg.
2) 66 – 75 Kg.
3) 76 – 90 Kg.
4) 91 – 125 Kg.
- Tartı: Saat 14:00 – 14:30 arası yapılacaktır. Müsabakalar 15:00’de başlayacaktır.
- Müsabakalar UWW’nin plaj güreşi için belirlediği kurallara göre yapılacaktır.
- Sporcular şort veya deniz mayosu ile güreşecektir.
- Müsabakalarda ilk üç dereceye girecek sporculara madalya verilecektir.
- Yıl sonunda şampiyon olacak takımlara Yıldızlarda Ali Kani Kanol şildi ile Büyüklerde Mertdoğan Soyalan şildi verilecektir.