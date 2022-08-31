Hasan Ramadan Cemil adına gerçekleşecek turnuva 13 Eylül 2022 Salı akşamı başlayacak

Ülkemizdeki bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı Devlet Daireleri arasında geleneksel olarak düzenlenen halı saha futbol turnuvası 13 Eylül 2022 Salı akşamı başlayacak.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da merhum iş insanı Hasan Ramadan Cemil adına gerçekleşecek turnuva yine İbrahim Özsoy tarafından organize edilecek.

Bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilecek olan turnuva Ortaköy-Kermiya bölgesinde bulunan, eski ismi Bayraktar Ortaokulu, yeni ismi İrsen Küçük Ortaokulu halı sahasında gerçekleşecek.

Turnuvaya katılacak dairelerin kesin kayıtları 6 Eylül 2022 Salı günü sona erecek ve 7 Eylül’de de maç fikstürü açıklanacak. Turnuvaya şimdiye kadar 14 takım müracaat ederken kesin kayıt işlemlerini yaptırmak isteyen takımlar 0542 855 2925 numaralı telefondan İbrahim Özsoy’a ulaşmaları gerekmektedir.

Geçtiğimiz yıl Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenlerin şampiyon olduğu turnuva her yıl yoğun katılım ile gerçekleşmekte ve görkemli final gecesi ile zengin hediye ve ödüllerin dağıtıldığı tören ile son bulmaktadır.

Turnuvaya şimdiye kadar katılacaklarını belirten takımlar şöyle:

Telefon Dairesi, Devlet Hastanesi, Gelir ve Vergi Dairesi, Öğretmenler, KKTC Meclisi, Tarım Bakanlığı, Gümrük Dairesi, Spor Dairesi, Sivil Havacılık, Merkezi Cezaevi, Beden Eğitimi Öğretmenleri, Din İşleri, Orman Dairesi, Mahkemeler.