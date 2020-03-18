Yurt dışındaki öğrenciler uçak bekliyor

İngiltere’deki öğrencilerin, özel uçuş izniyle Türkiye üzerinden ülkeye gelmesi için çalışmalar sürüyor. Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Göksu, öğrencilerin, polis eskortu ile Ercan’dan alınıp 14 gün karantina otelinde tutulacağını açıkladı.

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Göksu, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere’deki öğrencilerin, özel uçuş izinle Türkiye üzerinden ülkeye getirilmeye çalışıldığını, bu uçuşa 150’yi aşkın öğrencinin talebi olduğunu kaydetti. Göksu, “Federasyon olarak tüm gücümüzle bu talebi işleme geçirmeye ve öğrencilerimizi bilgilendirmeye çalışmaktayız” dedi.

Öğrencilerin kesinlikle topluma karışmayacağının altını çizen Mehmet Göksu, açıklamasında, uçuş ve karantina sürecinin güvenliği konusunda Tabipler Birliği’nden onay aldıklarını, öğrencilerin ülkeye geldiklerinde polis eskortu eşliğinde özel bir karantina merkezine götürüleceklerini ifade etti.

Göksu açıklamasında, “Öğrencilerimiz adaya geldikten sonra 14 gün boyunca bir izleme merkezinde karantina altında tutulacaklardır. Polis kontrolü altında olacak bu süreçte odalarından çıkmalarına veya ziyaretçi kabulüne izin verilmeyecektir. Federasyon olarak tüm süreci Tabipler Birliğiyle istişare içerisinde yürütmüş ve halk sağlığı ve öğrenci sağlığı açısından bu sürecin kabul edilebilir olduğu yönünde onay almış bulunmaktayız. Gerek karantina ciddiyeti, gerekse öğrencilerimizin rahatı açısından tüm tedbirler alınmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Göksu, öğrencilerin adaya dönüşüyle ilgili açıklamasında ayrıca şunları belirtti: Bu konuda çeşitli basın kanallarında bazı örgüt ve şahıslar tarafından yapılan açıklamalar dikkatimizi çekmiştir. Söz konusu örgüt ve şahıslar, bu uçuşun düzenlenmesinde herhangi bir rol veya yetkiye sahip değildir. Çalışmalar tamamen Federasyonumuz ve Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Tüm yetki de dolayısıyla BK-KTÖF ve hükûmetin tasarrufundadır. Lütfen BK-KTÖF ve hükûmet kaynakları dışında bu konuda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz.”

Tatar: Charter sefer düşüncesindeyiz

Başbakan Ersin Tatar, ekonomik sektörlerin temsilcileri ile Başbakanlık’ta dün yaptığı toplantıda, KKTC’ye İngiltere’den gelenler olduğunu anımsattı, charter sefer düşüncesinde olduklarını, İngiltere’den gelecek olanların bir otel kiralanarak 14 gün otelde gözlem altında tutulacağını aktardı.

Başbakan Tatar, İngiltere’den bu günlerde KKTC’ye gelenlerin de anne baba dahil kimse ile görüşmemesi, kendilerini saklaması, tedbirli davranması ve halk içinde gezmemesi gerektiğini vurguladı.

Bu süreci en iyi şekilde yönetmek için her türlü çalışmanın yapıldığına işaret eden Başbakan, bu noktada birlik ve beraberliğin önemli olduğunu söyledi.