KıbrısManşet

Güney’de iki birlik karantinaya alındı

18 Mart 2020

RMMO’da iki yüksek rütbeli komutanda koronavirüs şüphesi, iki askeri birliğin karantinaya alınmasına neden oldu.

Güneyde iki yüksek rütbeli subayda koronavirüs tespit edilirken, Stavrovouni’deki komando birliği de bir askerde görülen koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Kathimeri’nin yerel medya kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, koronavirüs pozitif iki vakanın biri; Lefkoşa’daki RMMO Karargahı’nda görevli Yunan subayın Yunanistan’a gidip geri dönmesinin, diğerinin de İngiltere’den gelen ailesiyle görüşmesinin ardından tespit edildi.

Yunanistan’a gidip geri dönen subayın Ada’ya 12 gün önce döndüğü ancak o günlerde Yunanistan’ın “yüksek riskli bölgeler” kategorisinde olmadığı için kendini karantinaya almadığı belirtildi. Enfekte kişilerle temasa geçen diğer subay ise takip altına alındı.

Koronavirüs bulaşan subaylarla ilgili açıklama yapan Savunma Bakanlığı testlerin önlem olarak yapılmaya başlandığını ve alarma neden olmadığını söylese de Lefkoşa’da Stavrovouni bölgesindeki özel komando birliği de dahil olmak üzere iki birlik karantinaya alındığı belirtildi.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Güney’de vaka sayısı 49’a yükseldi

Güney’de vaka sayısı 49’a yükseldi

17 Mart 2020
Photo of İngiltere’de koronavirüs sebebiyle Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti

İngiltere’de koronavirüs sebebiyle Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti

17 Mart 2020
Photo of Bakanlar Kurulu yapılmıyor

Bakanlar Kurulu yapılmıyor

17 Mart 2020
Photo of Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na aykırı hareketten bir kişiye yasal işlem

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na aykırı hareketten bir kişiye yasal işlem

17 Mart 2020
Photo of Güney’de iki Corona hastasının durumları ağırlaştı

Güney’de iki Corona hastasının durumları ağırlaştı

17 Mart 2020
Photo of Yasağa uymayan 4 iş yerine yasal işlem

Yasağa uymayan 4 iş yerine yasal işlem

17 Mart 2020
Photo of Uluçay: Seçimin 6 ay ertelenmesi için mecliste çalışma yapacağız

Uluçay: Seçimin 6 ay ertelenmesi için mecliste çalışma yapacağız

17 Mart 2020
Photo of Fırsatçı işletmelere karşı denetimler sürüyor

Fırsatçı işletmelere karşı denetimler sürüyor

17 Mart 2020
Photo of Ataoğlu: Batma tehdidi ile karşı karşıyayız

Ataoğlu: Batma tehdidi ile karşı karşıyayız

17 Mart 2020
Photo of Seçimin ertelenmesine yönelik toplantı başladı

Seçimin ertelenmesine yönelik toplantı başladı

17 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı