TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN NERESİNDEYİZ…

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştük dün öğleden sonra.

Daha doğrusu telefonda konuştuk.

Havadis haber merkezi çalışmaya devam ediyor.

Bu olağanüstü kritik günlerle mücadele için medyanın görevinin başında olması şart.

Koronovirüse karşı sürdürülen kamusal mücadelenin önemli araçlarından biri de basındır.

Dolayısı ile bu halet-i ruhiye çerçevesinde görevimizin başındayız ama teknolojinin verdiği imkanları da kullanarak gerekli önlemleri alıyoruz.

Zorunlu olmaması halinde dışarıya çıkmıyoruz.

Gazetenin içinde bir nevi karantina koşulları oluşturduk.

Sürekli dezenfekte edilen ve temasın minimum düzeyde olduğu koşullar.

Teknoloji son derece işimize yarıyor.

Canlı yayınlarımızı teknolojinin yardımı ile yapıyoruz.

Stüdyoya konuk almıyoruz, konuk stüdyodaymış gibi konuşuyoruz.

Mülakatlarımızı görüntülü yapıyoruz.

Açıklamaları telefon aracılığıyla alıyoruz.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile de öyle yaptık.

Biz sorduk O anlattı.

Anlattıkları çok olumlu şeyler değil ama kesinlikle bilinmesi gerekiyor.

***

Ülke ekonomisi nerdeyse durdu. (Marketler ve GSM şirketleri hariç)

Haliyle kamu maliyesi en zor günlerinden geçiyor.

Koronavirüs ile mücadelenin sağlık boyutu çok hayatidir ve hükümet bütün enerjisini sağlık boyutuna verdi.

“Benim derdim Sağlık Bakanlığı’nın taleplerini karşılayacak parayı bulmaktır, maaşlar gündemim değil” diyor Maliye Bakanı Amcaoğlu.

“Önce hayatımız ve sağlığımız” şeklinde bir politika izliyor.

Doğru bir politikadır.

Bütün dünyanın boğuştuğu bu ölümcül düşman ile mücadele etmek için elbette paraya ihtiyaç vardır.

Ve kamu maliyesinin önceliği de bu olmalıdır.

Fakat, günler geçtikçe “parasızlıktan” dolayı başka sorunlarla da boğuşmak zorunda kalabiliriz.

Hayatını aylık maaşıyla idame ettirenlerin içine düşeceği sorunlar.

Bunlar arasında kamu görevlileri de vardır ama on binlerce özel sektör mensubunun durumu çok kritiktir.

Kapanan işyerleri işçi çıkarmaya başladılar bile.

Dün itibarı ile binlerce “ödeneksiz” durdurulan insan vardır.

Çalıştıkları süre ödenip de gönderilenler vardır.

Ay başı geldiğinde cebinde parası olmayan ve temel ihtiyaç maddelerini dahi satın alamayacak binlerce insan olacak.

Bu durumda tam bir kaos yaşanacak.

Hükümetin acil olarak bir de ekonomik tedbirler paketi hazırlaması şart.

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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu “maaş ödeme zamanı geldiğinde elimizdeki paraya bakıp bunu eşit bir şekilde bölüştüreceğiz” dedi.

Zaten başka da yapacak bir şey yok.

Bunun için ya Avrupa Birliği’nden yardım istenir ya da Türkiye’den acil kaynak akışı talep edilebilir.

Gerisi toplumsal dayanışmaya kaldı.

Ulusal mücadele yıllarında herkesin ayda 36 Kıbrıs Lirası maaş alma deneyimi olan bu toplum benzeri bir dayanışmaya yeniden hazırdır bence…