Amcaoğlu: Dünyanın derdi virüs, KKTC’nin maaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun “devlet çalışanlarının maaşları gecikebilir, kesinti olabilir” açıklamasının ardından gözler Maliye Bakanlığı’na çevrildi. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, konuya ilişkin Havadis’e konuştu

Duygu ALAN

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, kamu maaşlarında kesintinin şuan için söz konusu olmadığını ancak günü geldiğinde böyle bir uygulamaya gidilmesi halinde bu kesintinin tüm kesimlere, eşit oranda yapılacağını ifade etti.

Toplum sağlığının önemine dikkat çeken Amcaoğlu, önceliğimiz sağlık, dolayısıyla Önce sağlıkla ilgili sorunları önce kabul edilebilir bir suruma sokmalıyız” dedi.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, kamu maaşları, sağlıktaki sorunlar, hizmete kapanan kumlara ilişkin Havadis’e açıklamalarda bulundu.

“Ay sonu oturup konuşuruz”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, maaşlar konusunda yaptığı açıklamada, “Şuanda böyle bir karar yok ancak günü geldiğinde bir kesinti söz konusu olacaksa partilere yapılan ödemelerden, ek mesailere kadar, herkese ve eşit oranda yapılacak. Bu normal bir zaman değil, dünya 100 yılda görülmeyen bir olay yaşar ve insanlar bunun sonuçlara katlanmaya çalışıyor. Biz de gücümüz yettiği kadar hem özel sektör hem de devlet için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama şartlar değişirse ayırmayacağız. Devletin tam maaşını verip de işyerlerini kapatan işletmelere gözümüzü kulağımızı kapatmayacağız” diye konuştu.

“Korkuyorum”

Bakan Amcaoğlu, önceliklerinin sağlık olduğunu belirterek, endişelerini, duygularını paylaştı. Amcaoğlu, “Önce sağlıkla ilgili sorunları önce kabul edilebilir bir suruma sokalım. Bu memlekette salgın hastalık başlamasın. Ben de korkuyorum, çocuklar, yaşlı babam var. Bizim önceliğimiz sağlık, diğer konuyu ay sonu geldiğinde herkesle yeniden oturup konuşuyoruz” dedi.

“Ventilatör karaborsa olabilir”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, açıklamasında, KOVİD-19 vakalarında ihtiyaç duyulan solunum cihazının (Ventilatör) 50 adedinin bugünkü maliyetinin 1 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Amcaoğlu, “yarın karaborsa olursa 10 milyon dolar olacak, bulanmayacak da” dedi.

“Kimseyi riske atmadık”

Bakan Amcaoğlu, Havadis’e yaptığı açıklamada, bazı STÖ ve sendikaların bazı kurumlarda sivil itaatsizlik yaptığını da belirterek bu durumu eleştirdi.

Bakan Amcaoğlu, şunları söyledi: “Bazı STÖ’ler, sendikalar sivil itaatsizlik ilan etti. Memuru zorla evine yolladılar. Ay sonu da gelip memurumun maaşı hesabını soracaklar. Sağlık Bakanlığı’nda, Başbakanlıkta, Maliye Bakanlığı’nda çalışanlar insan değil mi? Onları çalışan da başınıza ne gelirse gelsin mi dedik? Hayır. Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı çalışmazsa bu memleket nasıl yürüyecek. Ama kimseyi de riske atmadık. ‘Çalışın da başınıza ne gelirse gelsin’ demedik. Tüm kurumlarda gereken tüm tedbirleri aldık. Vergi Dairesi hizmette, daire her saat başı temizlenir, hizmet alacak kişiler teker teker içeri alınır. Sağlık bizim için öncelikli.”

“Özel sektör için de çare üretmemiz lazım”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, kamuda çalışanlar kadar özel sektör çalışanlarını da önemsediklerini dolayısıyla ekonomik olarak içinde bulunulan bu sancılı süreçte özel sektör için de çare üretmek gerektiğini vurguladı.

Amcaoğlu, hükümetin ekonomik önlemler paketi çalışması olduğunu belirterek, tamamlanınca çalışmanın kamuoyu ile paylaşılacağını dile getirdi.