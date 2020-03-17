Her yolcu zorunlu karantinaya: Karar erkene alındı, kapsamı genişletildi

Bakanlar Kurulu, aldığı kararın kapsamını genişleterek Türkiye’den gelecek tüm yolcuların da zorunlu karantinaya alınacağını duyurdu.

Yarından itibaren uygulanacak kararı ise bu geceden itibaren yürürlüğe koydu. Bakanlar Kurulu, bu akşam saatlerinde aldığı bir karar ile birçok ülkeden gelecek yolcuların 14 günlüğüne zorunlu karantinaya alınmasını kararlaştırmış, Türkiye’den gelecek olan yolcuları ise zorunlu karantinadan muaf tutmuştu.

Sosyal medyada, Türkiye’den gelecek yolcuların karantinaya alınmayacak olması yoğun ve sert bir şekilde eleştirilmiş, CTP Genel Başkanı Erhürman da Türkiye’den gelecek olanların da karara dahil edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Bakanlar Kurulunun ilk aldığı kararın ardından KKTC’de ve Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı arttığı ve Türkiye’deki 89 yaşındaki bir vatandaşın hayatını kaybettiği haberleri geldi.

Yaşananlar ışığında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medyadan 14 gün zorunlu karantina kapsamının genişletildiğini ve tüm vatandaşların (KKTC ve TC) bu geceden itibaren karantinaya alınacağını duyurdu.

Özersay’ın açıklaması şu şekilde:

“Son birkaç saat içerisinde gerek ülkemizde gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen gelişmeleri de dikkate alarak, yarın saat 12:00’de uygulayacağımızı açıkladığımız kararı kapsam olarak genişletme ve erkene alma yoluna gidiyoruz: Bu akşam gelecek olan uçaklardaki tüm yolcular da dahil hem KKTC hem de diğer tüm ülke vatandaşları (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahil) bundan böyle bu akşamdan itibaren belirlenen gözlem merkezlerinde 14 gün karantina altına alınacaklar.”