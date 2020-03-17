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Erhürman: Türkiye’den gelecek olanlar da zorunlu karantinaya alınmalı

18 Mart 2020

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medyadan yaptığı duyuruda Bakanlar Kurulunun, Türkiye hariç, tüm ülkeden gelen vatandaşların zorunlu 14 gün karantinaya alınmasına yönelik aldığı karara Türkiye’nin de derhal eklenmesi gerektiğini belirtti.

“Aksi halde bu işin altından hiç kimse kalkamaz”

Erhürman’ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye’de vaka sayısı yüze yaklaştı. Maalesef ilk ölüm haberi geldi. Bizde de vaka sayısı 20’ye ulaştı. Herkes tedirgin. Bu akşam gelecek uçaklardakiler ve Türkiye’den gelecek olanlar dahil herkesin merkezi karantinaya alınması kararı derhal verilmeli. Aksi halde bu işin altından hiç kimse kalkamaz.”




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