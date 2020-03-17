BasketbolSpor

Kevin Durant’in Koronavirüs testi pozitif çıktı!

18 Mart 2020

NBA yıldızı Kevin Durant, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklandı. The Athletic’e konuşan Durant, “Herkes dikkatli olsun, kendinize ve karantinaya dikkat edin. Bunu aşacağız” dedi.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını ABD’de hızla yayılmaya devam ederken NBA’den yeni vaka haberi geldi. Brooklyn Nets Kulübü’nden yapılan açıklamada, 4 oyuncunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve oyuncuların karantinaya alındığı belirtildi.

İsimleri gizli tutulan 4 ismin tedavilerinin devam edildiğinin kaydedildiği açıklamada, yakın dönemde Brooklyn Nets ile karşılaşmış takımların da bilgilendirildiği dile getirildi.

Nets’in açıklaması sonrası The Athletic’e konuşan yıldız oyuncu Kevin Durant, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 31 yaşındaki yıldız basketbolcu, “Herkes dikkatli olsun, kendinize ve karantinaya dikkat edin. Bunu aşacağız” ifadesini kullandı.

Daha önce Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert ile Donovan Mitchell‘ın testleri pozitif çıkmış ve artan Koronavirüs vakalarının ardından NBA askıya alınmıştı.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Zirve yarışında kritik derbi

Zirve yarışında kritik derbi

15 Mart 2020
Photo of Fenerbahçe’de kabus sürüyor: 1-0

Fenerbahçe’de kabus sürüyor: 1-0

15 Mart 2020
Photo of 8 takım antrenmanları durdurdu

8 takım antrenmanları durdurdu

15 Mart 2020
Photo of “Karar doğru, ama çalışmamız gerek”

“Karar doğru, ama çalışmamız gerek”

14 Mart 2020
Photo of Türkiye sporda, koronavirüs tedbirinde Avrupa’yı geride bıraktı

Türkiye sporda, koronavirüs tedbirinde Avrupa’yı geride bıraktı

14 Mart 2020
Photo of Sampdoria’da 4 oyuncuda daha Corona virüs çıktı

Sampdoria’da 4 oyuncuda daha Corona virüs çıktı

13 Mart 2020
Photo of Ronaldo’dan Koronavirüs bulaşan takım arkadaşı Rugani’ye destek

Ronaldo’dan Koronavirüs bulaşan takım arkadaşı Rugani’ye destek

13 Mart 2020
Photo of Güney’de futbol maçları ertelendi

Güney’de futbol maçları ertelendi

13 Mart 2020
Photo of Girne Maratonu ertelendi

Girne Maratonu ertelendi

13 Mart 2020
Photo of Fransa’da ligler süresiz ertelendi

Fransa’da ligler süresiz ertelendi

13 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı