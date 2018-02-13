Yunanistan’dan tansiyon yükseltecek açıklama

Dün geceden beri Kardak kıyıları etrafında yaşanan gerilimin ardından Yunanistan’dan ilk kez açıklama geldi. Yunan Hükümet sözcüsü Türkiye’yi suçlayarak ” “Komşumuz davranışlarıyla sarsıntıların aşılmasına yardımcı olmuyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan Avrupa Konseyi Başkanı Tusk Yunanistan gerilimi ile ilgili Türkiye’ye çağrıda bulundu.

Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarında, dün geceden beri gerginlik yaşanıyor. İlk gerginlikte Kardak bölgesine girmeye çalışan Yunan botu, engel olan Türk botunun arka kısmına sürttü. Diğer gerginlikte ise Türk botları, Yunan botlarının Kardak’a gelmesini engelledi.

Yunan hükümeti sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Real FM’e açıklamalarda bulunan Sözcü, son zamanlarda Türkiye çevresine “istikrarsızlığın hakim olduğunu” belirtti ve “Komşumuz davranışlarıyla sarsıntıların aşılmasına yardımcı olmuyor” dedi.

17 Ocak’ta da Kardak kayalıkları yakınında bir Türk sahil güvenlik teknesi, Yunan donanmasına ait küçük bir savaş gemisiyle (gambot) çarpışmıştı