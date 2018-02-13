Çavuşoğlu: Rezervlerde Kıbrıs Türk halkının da hakkı var

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin TRT Haber’e yaptığı değerlendirmede, Kıbrıs ve doğal gaz konularına da değindi.

Kıbrıs etrafındaki rezervlerde Kıbrıs Türk halkının da hakkı olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Eğer bunu da paylaşmak istemiyorsanız, o zaman biz Kıbrıs Türk halkının ve KKTC’nin ve Türkiye’nin haklarını koruruz.” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan ile dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmek istediklerini ve bunun için ortak anlayışla hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.