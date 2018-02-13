Montessori çocukları bu oyunu çok sevdi

Lefkoşa Montessori Okulu öğretmen ve öğrencileri, “Kültür ve Sanat” etkinlikleri kapsamında Çardak Kuşu Sanat Atölyesi’nin “Kral ve Diğerleri” adlı oyunu izledi. “Kral ve Diğerleri” oyunu Montessori çocuklarının büyük beğenisini kazandı

Çardak Kuşu Sanat Atölyesi’nin, ilk oyunu olan ve “black light” (siyah ışık) tekniğiyle 4 yaş üstü her yaştan seyirciye hitap eden “Kral ve Diğerleri” adlı oyunu, 11.00, 12.00, 19.00 ve 20.00 saatlerinde Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sahnelendi.

“Kral ve Diğerleri” oyununu Lefkoşa Montessori Okulu da izledi. Oyun, Lefkoşa Montessori Okulu öğretmen ve öğrencilerinden büyük ilgi gördü.

Özlem Özkaram’ın yönettiği, Erdoğan Kavaz’ın oynadığı oyunun görünmez kahramanları oynatıcılar, Yena Hacışevki ve Yağmur Bayhanlı oldu.

Oyuna özel müzikleri Aytunç Akdoğu; dekor, kostüm ve ışık tasarımını Fatma Bender, illistirasyonları Yağmur Bayhanlı, afiş broşür tasarımını ise Hayri Samer yaptı.

Müzik – efekt uygulamada Ceyda Alçıcıoğlu, Proje Koordinatörü olarak da Sevim Kultaş görev aldı.

Çardak Kuşu Sanat Atölyesi’nin “Kral ve Diğerleri” adlı oyunu 21 Şubat’ta yeniden izleyici ile buluşacak.