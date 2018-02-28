Yunan basını böyle duyurdu! “Türkiye uyuklarken yakaladı”

Milliyet.com.tr’nin gündeme getirdiği Türkiye’nin Alman bilimsel araştırma gemisine verdiği izin Yunan basınında da gündem oldu. Yunan basını bu hamle için “Türkiye Rum Kesimi’ni uyuklarken yakaladı” yorumunda bulundu.

Milliyet.com.tr dün bir Alman bilimsel araştırma gemisinin Kıbrıs ile Girit arasında yapacağı araştırma faaliyeti için Türkiye’den izin istediğini, Türk deniz kuvvetlerinin de Navtex ilan ederek gemiye izin verdiğini duyurmuştu. Bu haberin ardından Yunan ve Rum basınında hükümetlerini eleştiren sert yazı ve karikatürler çıktı. Milliyet.com.tr’nin haberine atıf yapan Yunan ve Güney Kıbrıs haber siteleri “Güney Kıbrıs yine uyuklarken yakalandı” şeklinde yazarak Rum yönetimine yüklendi. Bir başka haber sitesi ise SAIPEM 12000 sondaj platformunun bölgeden ayrılması ve Alman gemisinin Türkiye’den izin istemesiyle ilgili hazırladığı karikatürünü “Erdoğan’a en güzel tatil hediyesi” yorumuyla verdi.

“UYUKLARKEN YAKALANDI”

Bir haber sitesi de Alman gemisinin talebi üzerine ilan edilen NAVTEX ve SAIPEM 12000 sondaj platformunu ayrılmak zorunda bırakan süreç için “(Güney)Kıbrıs Türkiye’nin öngürülemeyen manevralarına bir kez daha uyuklarken yakalandı.” yorumunu yaptı.