Dev kar bulutu şehrin üstünü kapladı

İngiltere’de kötü hava koşulları gündelik yaşamı olumsuz etkiledi. Ağır kar yağışı ve sıfırın altındaki hava sıcaklıkları nedeniyle pek çok toplu taşıma aracının seferleri iptal edilirken, bazı şehirlerde acil durum ilan edildi. Meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere’deki yoğun kar yağışı ve sıfırın altına düşen sıcaklık değerleri gündelik yaşamı olumsuz etkiledi.

Başkent Londra’da olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişinin hayatını kaytbettiği bildirildi, kentteki bazı tren ve metro seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle vatandaşlar işlerine ve okullarına gidemedi.

Diğer taraftan, Londra’nın Ulusal Polis Hava Servisi, Londra siluetinin üzerinde asılı kalan dev kar bulutunu gösteren bir kare paylaştı.

Kent, şehrinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle acil durum ilan edildi.