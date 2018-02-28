Dünya Emekçi Kadınlar Günü Yürüyüşü için yarın toplantı yapılacak

Kadın Eğitimi Kolektifi, Lefkoşa’da gerçekleştirilecek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Yürüyüşü’nü beraber organize etmek üzere örgütleri toplantıya davet etti.

Kadın Eğitimi Kolektifi tarafından yapılan açıklamaya göre, yürüyüşün organizasyonu için yarın gerçekleştirilecek toplantı, saat 17.30’da Baraka Kültür Merkezi’nde yer alacak.

Organizasyon toplantısının ilkinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Yürüyüşü’nün “Kadınlar Faşizme, Gericiliğe ve Savaşlara Karşı Yürüyor” temasıyla, 8 Mart günü saat 17.30’da, Dereboyu’nda bulunan trafik ışıklarından başlayarak gerçekleştirilmesine karar verilmişti.

Açıklamada, ilk toplantıya katılamayan örgütlerin ikinci toplantıya katılarak organizasyonda yer alabileceği de kaydedildi.