Skandaldan 20 sene sonra konuştu…

Beyaz Saray stajyeri olduğu sırada dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile ilişki yaşayan Monica Lewinsky, başından geçen skandal ve kadınlara yönelik cinsel tacize karşı başlatılan #MeToo hareketi ile ilgili olarak Vanity Fair dergisinde bir yazı kaleme aldı.

Lewinsky, skandalın medyaya yansımasının 20. yılında yazdığı makalede, Clinton’ın gücünü çok kötüye kullanmış olduğunu belirtti.

1995 yılında Beyaz Saray’da staj yapmaya başlamasının ardından başlayan ilişki sırasında Monica Lewinsky 20’li yaşlarının başındaydı.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından toplum tarafından dışlandığını belirten Lewinsky, bu yüzden travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını da söyledi.

Dönemin başkanı önce Lewinsky ile ilişki yaşadığı inkâr etmiş, ardından “uygunsuz fiziksel temasa” girdiklerini itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Clinton’ın yalan söylediğinin ortaya çıkmasının ardından Cumhuriyetçi parti Clinton’ın görevden alınması sürecini başlatmış ancak bu girişim sonuçsuz kalmıştı.

Clinton skandalın ardından 2001 yılında görev süresi bitene kadar başkanlığa devam etti.

‘DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ADAMIYDI’

Lewinsky olayın yaşandığı dönemde “olası sonuçları hakkında çok az fikri” olduğunu ve yaşadıklarından pişmanlık duyduğunu yazdı.

Lewinsky şöyle devam etti:

“‘Rıza’nın sözlük anlamı nedir? Bir şeyin olmasına izin vermektir. Bu ‘bir şey’ aramızdaki güç dinamikleri, onun pozisyonu ve benim yaşım dikkate alındığında ne ifade eder? O benim patronumdu. Dünyanın en güçlü adamıydı. Benden 27 yaş büyüktü ve sonuçları daha iyi bilecek kadar tecrübesi vardı.”

Lewinsky 1998 yılında kamuoyuna yansıyan skandalın ardından derin bir sessizliğe bürünmüş, ilk kez 2014 yılının Mayıs ayında konuşmuştu.

Lewinsky, Hollywood’daki taciz skandallarıyla başlayıp başta Batı olmak üzere birçok ülkeye yayılan tacizlere karşı kadın hareketi #MeToo ile ilgili olarak da görüşlerini de dile getirdi.

#MeToo hareketinin öncülerinden olan bir kadının kendisine ulaştığını ve o dönemde çok yalnız bırakıldığını söyleyerek kendisine anlayış gösterdiğini belirten Lewinsky, bunun üzerine göz yaşlarını tutamadığını söyledi.

Lewinsky “Tecrit, boyun eğdiren kişi için çok güçlü bir silah. Yaşadıklarımı bugün yaşamış olsaydım, o zaman hissettiğim kadar yalnız hissetmezdim. Sanki Bill Clinton ile aramızda geçenler cinsel taciz sayılmazmış gibi, Beyaz Saray’da yaşadıklarımın bu hareket içinde yeri olmadığını düşünenler var. Ama artık yaşadıklarımın, gücü çok kötüye kullanmak olduğunu biliyoruz” yazdı.

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