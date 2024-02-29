Yükseliş hız kesmiyor: Bitcoin, 63 bin doları aştı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 29, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
EkonomiSürmanşet

Yükseliş hız kesmiyor: Bitcoin, 63 bin doları aştı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Bitcoin fiyatı, 2021 yılından bu yana ilk kez 60 bin dolar sınırını aştı. Bitcoin bugüne 63 bin 177 dolardan başladı. 

Bitcoin fiyatı, 2021 yılından bu yana ilk kez 60 bin dolar sınırını aştı. Bitcoin bugüne 63 bin 177 dolardan başladı.

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Tags:bitcoinkripto para
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