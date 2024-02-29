Devlet Piyangosu’nun 28 Şubat çekilişinde şanslı numara “40665”

Devlet Piyangosu’nun dün akşam yapılan çekilişinde, 1 milyon TL’lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Murat Yayman tarafından satılan “40665” numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi’nin 28 Şubat çekilişinin sonuçlarıyla ilgili açıklamasına göre, dün akşamki çekilişte 1 milyon TL’yi “40665” numaralı biletin satın alan kişi kazandı.

-8 Mart çekilişinde büyük ikramiye 1 milyon TL

Devlet Piyangoso’nun bir sonraki çekilişi 8 Mart’ta yapılacak ve büyük ikramiye yine 1 milyon TL olacak.

Yeni çekilişin biletleri bugün 100 TL’den satışa sunuldu.

Piyangolar Birimi açıklamasında, bilet satın alanların KKTC Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilecekleri hatırlatılarak “Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.” uyarısında bulunuldu.