Bitcoin, Borsa Yatırım Fonları (ETF) aracılığıyla artan yatırımcı ilgisi ve yazılım şirketi MicroStrategy’nin yaptığı alımlarla Aralık 2021’den bu yana ilk kez 57 bin doları aştı.

Dünyadaki ikinci büyük kripto para birimi Ethereum ise Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyesi olan 3 bin 275 dolara yükseldi.



Bitcoin’in değeri bu sabah yüzde 4,3, son iki seansta ise yüzde 10’dan fazla yükseliş göstererek 57 bin 39 dolara ulaştı.

Böylece yılbaşından bu yana süren Bitcoin yükselişi, en büyük kripto para biriminin fiyatını yüzde 33 değerinde yukarı taşımış oldu.

Kripto para yatırımcısı olan ve yaklaşık 10 milyar dolar değerinde Bitcoin varlığına sahip yazılım şirketi MicroStrategy’nin 155 milyon dolarlık bir harcama karşılığında 3 bin Bitcoin aldığı duyurusu bu yükselişe katkıda bulundu. Peki Bitcoin’deki yükselişin arkasında başka neler var? Bitcoin ETF’lerinin etkisi Ocak’ta ilk Bitcoin ETF’lerinin işlem görmeye başlaması, Bitcoin’in değerindeki yükselişi destekledi. 11 Ocak’ta ABD’de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yatırım şirketlerinin müşterileri adına Bitcoin’e yatırım yapmasının önünü açan kararı onayladı. Kararla spot Bitcoin borsasında işlem gören ETF’lerinin emeklilik fonlarından yatırım portföylerine tüm yatırım araçlarında kullanılması mümkün hale geldi. ETF’ler yatırımcıların çok sayıda varlığa, satın almak zorunda olmadan aynı anda yatırım yapmasını sağlayan portföyler. Hisseler gibi piyasalarda işlem görürken, değerleri portföylerinin gerçek zamanlı bütünsel performansına göre belirleniyor. Bazı ETF’lerde Bitcoin halihazırda dolaylı olarak yer alabiliyor, ancak artık spot Bitcoin ETF ile kripto para doğrudan, spot piyasadan, anlık fiyatı üzerinden gün boyunca alınabilecek. Geçtiğimiz haftalarda Bitcoin ETF’lerine net 5,6 milyar dolar giriş yaşandığı aktarılıyor. Arzın düşmesi değer kazancı algısı oluşturdu Bitcoin arzının düşmesinin de genel değer kazancı algısı yarattığı belirtiliyor. Nisan ayında Bitcoin’in yarılanması bekleniyor. Bu süreç, arzı 21 milyonla sınırlandırılmış olan Bitcoin’i üretmenin ödülünü yarıya indirerek kripto para biriminin piyasaya sürülmesini yavaşlatmak için yapılıyor. Bu da şu anda Bitcoin alımları için büyük teşvik. Reuters’a konuşan dijital varlık piyasası yapıcısı Keyrock’un Asya’daki ortaklıklar başkanı Justin d’Anethan, “Sadece belli miktarda arz var, ancak ABD spot ETF’lerinin yarattığı talebin sonu gelmiyor” dedi. Bitcoin Şubat ayında yüzde 32 değer kazanarak Ocak 2023’ten bu yana en büyük bir aylık kazancına doğru ilerliyor. Kripto para birimi, yatırım topluluğunun ötesinde de ivme kazanıyor. Hisselerini New York Borsası’nda listelemek için 22 Şubat’ta başvuruda bulunan sosyal medya platformu Reddit, fazla nakit rezervlerinin küçük bir kısmını, belirli sanal ürünlerin satışında ödeme şekli olarak Bitcoin, Ether ve Matic’e yatırdığını duyurdu.