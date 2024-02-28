Bitcoin, Borsa Yatırım Fonları (ETF) aracılığıyla artan yatırımcı ilgisi ve yazılım şirketi MicroStrategy’nin yaptığı alımlarla Aralık 2021’den bu yana ilk kez 57 bin doları aştı.
Dünyadaki ikinci büyük kripto para birimi Ethereum ise Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyesi olan 3 bin 275 dolara yükseldi.
Bitcoin’in değeri bu sabah yüzde 4,3, son iki seansta ise yüzde 10’dan fazla yükseliş göstererek 57 bin 39 dolara ulaştı.
Böylece yılbaşından bu yana süren Bitcoin yükselişi, en büyük kripto para biriminin fiyatını yüzde 33 değerinde yukarı taşımış oldu.
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