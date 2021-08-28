Yüksek sıcaklık için sarı uyarı

Güney Kıbrıs’ta Meteoroloji Dairesi sıcaklık için sarı uyarı verdi.

Güney Kıbrıs’ta meteoroloji Dairesi sıcaklık için sarı uyarı yayınladı. Rum Meteoroloji Dairesi, sıcaklıkların 41 dereceye ulaşmasının beklendiği bugün için 12:00-17:00 saatleri arasında geçerli olan sarı bir uyarı yayınladı. Yetkililer özellikle yaşlı ve çocukların zorda kalmadıkça dışarıya çıkmamalarını istedi.

Sıcaklık iç kesimlerde 41 C, dağlar ile batı ve güney kıyılarında 33 C, diğer kıyı kesimlerinde ise 35 C’ye yükselecek.

Kıbrıs’ın tüm bölgelerinde yangın tehlikesi son derece yüksektir.