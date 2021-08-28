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Louisiana’da Ida Kasırgası nedeniyle “acil durum” ilan edildi

28 Ağustos 2021
ABD'nin Louisiana eyaletinde Ida Kasırgası nedeniyle "acil durum" ilan edildi





ABD’nin Meksika Körfezine bakan güney kıyısında etkili olması beklenen Ida Kasırgası nedeniyle bölge halkına “acil durum” ilanı yapıldı.





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28 Ağustos 2021


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