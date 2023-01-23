Yusuf Avcıoğlu: Pazartesi geleceği söylenen yakıt gemisi gelmedi

Kıb-Tek Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu yakıt gelmediği için Kıb-Tek’in 3 günlük zararının 14 Milyon TL olduğunu söyledi. Yusuf Avcıoğlu açıklamasında “Yakıt olmaması sebebiyle 40 cent/kWs fiyat ile 40MW kapasite Güneyden satın alınıyor. Teknecik Dizel Jeneratörlerin, 14 Cent/kWs üretim maliyetine rağmen yakıtın bitmesi sebebiyle Güneyden 40 Cent/kWs fiyattan elektrik satın alınması sebebiyle oluşan zarar 14 Milyon TL’yi aşmış durumda. Bu durumun en az 2 gün daha sürmesi bekleniyor!” ifadelerini kullandı. Açıklama şöyle: KIBTEK’DE 3 GÜNLÜK ZARAR 14 MİLYON TÜRK LİRASINI AŞMIŞ DURUMDA!

Pazartesi geleceği söylenen YAKIT GEMİSİ İSE GELMEDİ!

Teknecik Limanında her hangi bir Yakıt Gemisi olmadığı gibi, henüz programlanmış, beklenen bir Yakıt Sevkiyatı da görünmüyor!

Teknecik Elektrik Santrali Depolarında ise Yakıt kalmamış durumda, yine tanklardan dip çamuru çekiliyor. Dip Çamurunun makinalara zarar verme olasılığı ise çok yüksek!

Yakıt olmaması sebebiyle 40 cent/kWs fiyat ile 40MW kapasite Güneyden satın alınıyor.

Teknecik Dizel Jeneratörlerin, 14 Cent/kWs üretim maliyetine rağmen yakıtın bitmesi sebebiyle Güneyden 40 Cent/kWs fiyattan elektrik satın alınması sebebiyle oluşan zarar 14 Milyon TL’yi aşmış durumda. Bu durumun en az 2 gün daha sürmesi bekleniyor!

Hani TPIC ile arz güvenliği gelecek, sorunlar bitecekti?