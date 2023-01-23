Atletlerimiz Bursa’da derece arayacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Ocak 24, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Atletlerimiz Bursa’da derece arayacak

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
posted on


Atletlerimiz Bursa’da derece arayacak

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U20 Salon Türkiye Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından sıra U18 Türkiye Salon Şampiyonası’na geldi. KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda barajları geçen üç isim, U18 şampiyonasında piste çıkacak. U18 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası 24-25 Ocak 2023 tarihlerinde Bursa, Osmangazi Atletizm Salonunda yapılacak.

KKTC Atletizm Federasyonu kafilesinde Gürsu Gülerler (60 metre engelli), Aslıhan Kandil (60 metre ve 200 metre) ve Ecem Çelik (Uzun atlama) sporcu olarak yer alıyor. Kafilenin antrenörlük görevini Salih Boransel, kafile başkanlığını ise federasyon başkanı Ferhat Sakallı yapıyor.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:arayacakAtletlerimizBursadaDERECE
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar