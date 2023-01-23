Atletlerimiz Bursa’da derece arayacak

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U20 Salon Türkiye Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından sıra U18 Türkiye Salon Şampiyonası’na geldi. KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda barajları geçen üç isim, U18 şampiyonasında piste çıkacak. U18 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası 24-25 Ocak 2023 tarihlerinde Bursa, Osmangazi Atletizm Salonunda yapılacak.

KKTC Atletizm Federasyonu kafilesinde Gürsu Gülerler (60 metre engelli), Aslıhan Kandil (60 metre ve 200 metre) ve Ecem Çelik (Uzun atlama) sporcu olarak yer alıyor. Kafilenin antrenörlük görevini Salih Boransel, kafile başkanlığını ise federasyon başkanı Ferhat Sakallı yapıyor.