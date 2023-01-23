Evkaf, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’na yeni sınıf kazandırdı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Ocak 24, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Evkaf, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’na yeni sınıf kazandırdı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Evkaf, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’na yeni sınıf kazandırdı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi okullara sürdürdüğü yardımlara devam ediyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’na bir sınıf kazandırarak okulun öğrenci kapasitesini arttırmasına olanak sağladı.


Vakıflar İdaresi, geçtiğimiz yıllarda okula bir sınıf daha kazandırmış, bilgisayar, klima, projeksiyon cihazı gibi ihtiyaçlarını da karşılayarak okula katkı sağlamıştı.

Vakıflar İdaresi, aynı zamanda Barış İlkokulu, Serhatköy İlkokulu ve Haspolat İlkokulu’nun da çeşitli eksiklikleri gidererek, ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve ayakkabı bağışında bulundu.

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Tags:EvkafHamitköysınıfVakıflar İdaresi
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