YSK: Maraş’ta tören yapılması yasak

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş’ın şikayeti üzerine YSK Kapalı Maraş bölgesinde ve/veya civarında herhangi bir törenin yapılmasının veya o mahalde nutuk veya demeç verilmesinin men edilmesine karar verdi

Açıklama şöyle:

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARAR NO: 159/2020

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş’ın Seçim Koordinatörü Avukat Ali Tunçtaşlı’nın 07.10.2020 tarihli şikayet yazısı.

Yüksek Seçim Kurulu, 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması ile ilgili Seçim Takvimi içinde Kapalı Maraş bölgesinin açılması nedeni ile tören yapılması, 5/1976 Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 80. maddesi altında yasak olduğundan 8.10.2020 tarihinde Kapalı Maraş bölgesinde ve/veya civarında herhangi bir törenin yapılmasının veya o mahalde nutuk veya demeç verilmesinin men edilmesine ve gereğinin yapılması için kararın Polis Genel Müdürüne, Gazimağusa Belediye Başkanına ve Gazimağusa Polis Müdürüne tebliğine oy birliği ile karar verir.

7 Ekim 2020