Türk Lirası döviz karşısında eriyor

Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybı bu sabah da devam ediyor. Dolar/TL kuru 7,89 seviyesini aşarak, Sterlin de 10.2302 ile yeni tarihi zirvesine yükseldi.

Böylece TL’nin ABD Doları karşısında yılbaşından bu yana yaşadığı değerkaybı yüzde 25’e ulaşmış oldu.

Yatırım uzmanları, Dağlık-Karabağ’da yaşanan çatışmaların jeopolitik riskleri artırdığını ve TL cinsi varlıklara ilgiyi azalttığını ifade ediyor.

Ayrıca gelecek hafta içerisinde Türkiye’nin Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerini test edebileceği beklentisi de TL üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD’de Cumhuriyetçi ve Demokrat iki senatör ABD Dışişleri Bakanlığı’na mektup yazarak S-400’ler nedeniyle Ankara’ya yönelik yaptırımların devreye sokulması yönnde çağrı yaptı.