Türk Lirası döviz karşısında eriyor

Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybı bu sabah da devam ediyor. Dolar/TL kuru 7,89 seviyesini aşarak, Sterlin de 10.2302 ile yeni tarihi zirvesine yükseldi.
Böylece TL’nin ABD Doları karşısında yılbaşından bu yana yaşadığı değerkaybı yüzde 25’e ulaşmış oldu.
Yatırım uzmanları, Dağlık-Karabağ’da yaşanan çatışmaların jeopolitik riskleri artırdığını ve TL cinsi varlıklara ilgiyi azalttığını ifade ediyor.
Ayrıca gelecek hafta içerisinde Türkiye’nin Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerini test edebileceği beklentisi de TL üzerinde baskı oluşturuyor.
ABD’de Cumhuriyetçi ve Demokrat iki senatör ABD Dışişleri Bakanlığı’na mektup yazarak S-400’ler nedeniyle Ankara’ya yönelik yaptırımların devreye sokulması yönnde çağrı yaptı.
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|7,8860
|7,8901
|7,8917
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|EUR – Euro
|9,2944
|9,3040
|9,3036
|9,2582
|%0,30
|09:47
|GBP – İngiliz Sterlini
|10,2184
|10,2306
|10,2267
|10,1807
|%0,41
|09:47
|CHF – İsviçre Frangı
|8,6104
|8,6334
|8,6237
|8,5707
|%0,47
|09:47
|CAD – Kanada Doları
|5,9552
|5,9636
|5,9474
|5,9640
|%0,26
|09:47