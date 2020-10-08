DövizEkonomiManşet

Türk Lirası döviz karşısında eriyor

8 Ekim 2020
turk lirasi eriyor






Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybı bu sabah da devam ediyor. Dolar/TL kuru 7,89 seviyesini aşarak, Sterlin de 10.2302 ile yeni tarihi zirvesine yükseldi.

 

Böylece TL’nin ABD Doları karşısında yılbaşından bu yana yaşadığı değerkaybı yüzde 25’e ulaşmış oldu.

Yatırım uzmanları, Dağlık-Karabağ’da yaşanan çatışmaların jeopolitik riskleri artırdığını ve TL cinsi varlıklara ilgiyi azalttığını ifade ediyor.

Ayrıca gelecek hafta içerisinde Türkiye’nin Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerini test edebileceği beklentisi de TL üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD’de Cumhuriyetçi ve Demokrat iki senatör ABD Dışişleri Bakanlığı’na mektup yazarak S-400’ler nedeniyle Ankara’ya yönelik yaptırımların devreye sokulması yönnde çağrı yaptı.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,88607,89017,89177,8628%0,1109:47
EUR – Euro9,29449,30409,30369,2582%0,3009:47
GBP – İngiliz Sterlini10,218410,230610,226710,1807%0,4109:47
CHF – İsviçre Frangı8,61048,63348,62378,5707%0,4709:47
CAD – Kanada Doları5,95525,96365,94745,9640%0,2609:47







Etiketler
8 Ekim 2020

Başa dön tuşu