YSK Başkanı Güven’den açıklama: İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecek

Yüksek Seçim Kurumu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yenilenen İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Güven, “İtiraz süreci bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir” dedi.Güven’in açıklamasından satır başları şöyle:

– Bugün yapılan seçim sükunet içerisinde geçmiştir. Sandık kurullarınca sayım döküm işlemlerince tutulan sayım döküm cetveli ilçe seçim kurullarında tanzim e dilmektedir. İlçe seçim kurullarımız bu tutanakları tarayarak sisteme girmektedirler. Sandık sonuç tutanakları YSK’ya geldiği anda eşzamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte 2014 yılından bugüne kadar internet sitemizde tüm vatandaşlarımızın erişimine sunulmaktadır. Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır. YSK ekseriyeti siyasi parti üyelerinden oluşan sandık kurulları ile ilçe seçim kurullarından gelen sonuçları alt alta toplayarak seçim sonuçlarını ilan etmektedir. Bu sonuçları en kısa zamanda yapacağız. Yayın yasağı kalkmadan program yapan televizyonlarla ilgili ihbarda bulunmasına karar verilmiştir.

– Seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Resmi olarak bizim sitemizdeki sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında. Tahminen bir yarım saat içinde tüm sandıklar taranmak üzere işlenmiş olacak. Taranan sandık sonuçları sistemimize düştüğü andan itibaren seçime katılan siyasi partilerimizle eş zamanlı olarak paylaşılmaktadır. Biz hangi veriye sahipsek, seçime katılan partiler aynı veriye sahiptirler. Bir itiraz süreci var. İlçe seçim ve il seçim kurullarına. İtiraz süreci bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir. Teşekkürler.