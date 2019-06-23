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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmamoğlu’nu tebrik ediyorum

23 Haziran 2019

Seçimleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul’umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum.” iletisini paylaştı.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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