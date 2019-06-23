Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmamoğlu’nu tebrik ediyorum

Seçimleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul’umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 23, 2019

Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum.” iletisini paylaştı.