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İstanbul seçimini yaptı, İmamoğlu yeniden İBB Başkanı

23 Haziran 2019

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. Yüzde 99’u açılan sandık sonuçlarına göre İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 54.03, AK Partili rakibi Binali Yıldırım’ın oy oranı ise yüzde 45.09. İmamoğlu İstanbul’un ilçelerinde oyunu artırırken, Yıldırım’ın oy oranı düştü.

İstanbullular iptal edilen 31 Mart seçiminin ardından bugün bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı seçmek için sandık başına gitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 99.37’si açılan sandıklarda kullanılan 8 milyon 868 bin 664 oydan 8 milyon 696 bin 552’si geçerli sayıldı. Buna göre, seçime yüzde 84.42’i katılım gerçekleşti.CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 698 bin 782, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 921 bin 201 seçmenin oyunu aldı. İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 54.03, Yıldırım’ın oy oranı yüzde 45.09 olarak gerçekleşti. Açılan sandık verilerine göre, iki aday arasındaki oy farkı 777 bin 581 oldu. Diğer adaylar ise oyların yüzde 0.88’ini yani seçmenlerin 76 bin 569’unun oyunu aldı.

İMAMOĞLU TÜM İLÇELERDE OYUNU ARTIRDI

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, adayların 31 Mart’ta aldığı oy oranıyla 23 Haziran seçimindeki oy oranı arasında önemli değişiklikler gerçekleşti. Sandıkların yüzde 99’u açılırken, İmamoğlu tüm ilçelerde oy oranını artırırken, Yıldırım’ın aldığı oy oranı tüm ilçelerde düştü.

İmamoğlu’nun oy oranını en fazla artırdığı ilçeler oyların 7 ila 10 puan arasında artış gösterdiği Adalar, Avcılar, Bakırköy, Çatalca, Silivri, Şile ve Şişli oldu. İmamoğlu, bu ilçelerden en fazla Adalar’da oyunu artırdı.

Yıldırım’ın en fazla oy kaybettiği ilçeler ise oyların 6 ila 7 puan arasında düşüş gösterdiği Adalar, Büyükçekmece, Çatalca, Şile ve Silivri olarak gerçekleşti. Yıldırım, en fazla Çatalca ve Şile’de oy kaybetti.

İmamoğlu, en fazla oyu yüzde 83.71 ile Beşiktaş, 81.71 ile Kadıköy, 79.17 ile Bakırköy ve 73.31 ile Şişli’den aldı. Binali Yıldırım, en fazla oy oranına yüzde 65.81 ile Sultanbeyli, 61.10 ile Esenler, 57.68 ile Sultangazi ve 56.52 ile Bağcılar’da ulaştı.

İmamoğlu, önceki dönem görev yaptığı Beylikdüzü’nde 31 Mart’ta yüzde 57.50 oranında oy alırken, yenilenen seçimde oyunu yüzde 61.79’a çıkardı. Yenilenen seçimde İstanbul’un 39 ilçesinden 28’inde İmamoğlu, 11’inde Yıldırım seçimi önde tamamladı. 31 Mart’ta Binali Yıldırım 24 ilçede seçimi önde bitirirken, bu seçimde 13 ilçede üstünlük Ekrem İmamoğlu’na geçti.

Dakika dakika İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yaşananlar şöyle:

ŞENTOP’TAN İMAMOĞLU’NA TEBRİK TELEFONU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu’nu telefonla arayarak yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik etti.

ALPER TAŞ: BEYOĞLU’NUN RÖVANŞINI ALDIK

CHP’nin 31 Mart’ta Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan Alper Taş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile çektiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

​Taş, “Kazanmak güzel şey be kardeşim… Bu arada Beyoğlu’nun da rövanşını aldık” diye yazdı.

DAVUTOĞLU: İMAMOĞLU’NU TEBRİK EDİYORUM

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbullular yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde nihai kararlarını verdiler. Sonuçların hayırlı olmasını diliyor, Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum.”

TEMELLİ: SEÇİMİN KAZANANI İMAMOĞLU’NU KUTLUYORUM

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu seçimlere katılan 16 milyon İstanbullu’ya teşekkür ediyorum. HDP seçmenine, Kürt halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları henüz kesin olmamakla beraber fark çok ciddi. Seçimin kazananı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu da kutluyorum” dedi.

İMAMOĞLU: TEŞEKKÜRLER İSTANBUL

Yeniden İBB Başkanı Seçilen İmamoğlu, Twitter hesabından “Saatleri durdurabilirsiniz ama zamanı durduramazsınız. İstanbul, adaletten ve demokrasiden yana tercihini yapmıştır. Şimdi, bu şehirde yaşayan 16 milyon vatandaş için hep birlikte canla başla çalışma zamanı. Teşekkürler İstanbul” paylaşımında bulundu.

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