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YouTube’dan ırkçılığa karşı hamle

6 Haziran 2019

Video paylaşım platformu YouTube Neonazi, ırkçı, bağnaz ideolojileri destekleyen video ve kanalları sileceğini açıkladı.

Nefret söylemlerine platform sağlamakla eleştirilen video paylaşım platformu YouTube, ırkçı ve ayrımcı videoların silineceğini açıkladı.

ABD’li şirketin blogundan yapılan duyuruda, belirli ırklara, dinlere ya da cinsel tercihlere yönelik ırkçı, ayrımcı mesajlar içeren videoların silineceği belirtildi.

Nazi ideolojisini yücelten, soykırımı inkar eden, ayrımcılığa, ırkçılığa yol açacak şekilde üstünlük iddiasında bulunan grupların videolarının da bu kapsamda silineceğini açıklayan Youtube, nefret söylemleri ile ilgili ilkelerin sınırlarını zorlayan kanalların da kapatılacağını bildirdi.

Somut olarak hangi kanal ve videoların silineceğini, yasaklanacağını açıklanmadı, ancak Youtube blogundaki yazıda, “platformun nefret, taciz, ayrımcılık ve şiddetin körüklenmesi amacıyla kullanılmasını önlemek bizim sorumluluğumuz” denildi.

Antisemitizm araştırmacısı, İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği Başkanı Jonathan Greenblatt, Youtube’a politika değişikliği ile ilgili görüş sunduğunu açıklarken, “Bu ileriye doğru atılmış önemli bir adım ama tek başına yeterli değil” dedi.

Silikon Vadisi’nin önde gelen şirketleri, ırkçı ve nefret söylemleri içeren video ve içeriklere izin vermeleri nedeniyle artan oranda eleştirilere hedef oluyordu.

KAYNAK:  Deutsche Welle Türkçe

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